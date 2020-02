El puertorriqueño Subriel Matías tendrá la oportunidad de exhibir sus talentos durante la parte gratuita de la transmisión simultánea de ESPNNews y Fox Sports la noche del sábado que culminará con el esperado segundo duelo entre Deontay Wilder y Tyson Fury.

No obstante, Matías prefiere considerar la cita con al armenio Petros Ananyan como otra valla que deberá rebasar para mantenerse en posición para retar al monarca de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Actualmente, el británico Josh Taylor se encuentra en el trono, pero tiene pendiente una defensa ante Apinan Sakkreerin.

“Esto es un compromiso más al igual que los 15 anteriores. Vamos a meter caña y hacer todo lo posible para obtener una victoria”, indicó Matías momentos antes de abordar un avión rumbo a Las Vegas, Nevada, sede del evento.

Además de Matías contra Ananyan, estará disponible el enfrentamiento de Amir Imam y Javier Molina. Una vez concluya el programa preliminar comenzará la parte del “pay per view” con la secuela Wilder-Fury. La cobertura comenzará a las 8:30 p.m., hora de Puerto Rico.

Ananyan (14-2-2, 7 KO) peleará por segunda vez en Estados Unidos. La primera fue el pasado diciembre cuando perdió por decisión mayoritaria a manos de Kareem Martin en Atlanta.

“No conozco mucho de él (Ananyan). Una vez lo tenga de frente, tendré unos minutos para ver si viene a pelear, moverse o jugar sucio. Tendré tres minutos para ver qué trae”, sostuvo Matías. “Cada oponente tiene algo distinto, las peleas no son iguales. Dependiendo del rival uno saca lo que tiene guardado. No tengo esa presión en la mente, así que iré asalto por asalto. Que me traigan el que sea, me encargo de entrenar, mantenerme activo y ganar”.