El velatorio del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón se llevó a cabo este martes en Newcomer Cremations, Funerals & Receptions, en Winter Park, Florida, cinco días después de su fallecimiento a los 33 años.

La ceremonia fue transmitida a través de la página web de la funeraria y contó con la presencia de familiares, amigos y allegados que acudieron para darle el último adiós a Colón, entre ellos su madre, Nieves Meléndez.

El ataúd permaneció abierto y fue decorado con un arreglo floral y la bandera de Puerto Rico. Además, estaba rodeado de carteles con imágenes de cuando era boxeador profesional, y tenía en un costado el campeonato mundial honorario que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le otorgó en 2021.

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19 Fotos El exboxeador falleció a sus 33 años en Estados Unidos.

Prichard murió el 13 de agosto, luego de 11 años bajo el cuidado de su madre en Florida. El otrora púgil sufrió daños cerebrales durante una pelea contra el estadounidense Terrel Williams el 17 de octubre de 2015. Recibió múltiples golpes a la nunca y el referí Joe Cooper nunca tomó acción.

Cuando terminó el combate, Colón fue trasladado a un hospital cerca del EagleBank Arena en Virginia debido a que empezó a vomitar y posteriormente se desplomó en el camerino después de sufrir su única derrota en 17 salidas. Le diagnosticaron lesiones cerebrales irreversibles y pasó más de siete meses en coma.

El sepelio del exboxeador será el miércoles a la 1:00 p.m. en el Glen Haven Memorial Park, en Winter Park, Florida.