El púgil Xander Zayas quedó deslumbrado cuando compartió brevemente con el múltiple campeón mundial Miguel Cotto durante la cartelera del pasado 27 de febrero en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida

“Fue una experiencia superbonita ya que Miguel es alguien a quien admiro y me inspira para hacer lo que hago”, relató Zayas desde su hogar en Sunrise, Florida. “Cuando me le acerqué, dijo: ‘Hola, soy Miguel Ángel Cotto’. Me quedé pasmado por un momento”.

Zayas es una de las futuras promesas de la promotora Top Rank, empresa que también firmó a Cotto después haber completado su paso por el boxeo aficionado representando a Puerto Rico en torneos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de 2000.

“Miguel dijo que me mantuviera concentrado, entrenando duro y así todos los sueños se hacen realidad. Nos tiramos varias fotos. Fue una experiencia bonita porque fue alguien que le trajo gloria a Puerto Rico y espero hacer un poco más de lo que hicieron él y Tito Trinidad”, sostuvo Zayas.

El joven de 18 años relató que no tuvo la oportunidad de presenciar en vivo un combate de Cotto, pero sí los veía por televisión.

“La primera vez que lo ví pelear fue contra Shane Mosley en el Madison Square Garden (MSG) en Nueva York. Cuando vi las banderas de Puerto Rico y a tantos boricuas dentro del MSG, lo primero que pasó por mi mente fue que quería ser como él. Miguel ha sido una gran motivación para mí y otros boxeadores puertorriqueños”, afirmó.

Zayas mencionó que su plan es seguir los pasos de Cotto y Trinidad.

“Quiero traer esa gloria y vibra, paralizar la isla como lo hicieron él (Cotto) y Trinidad. Pelear en el Madison está en discusión para este año, aunque todavía no se sabe por la situación del COVID-19. Ojalá esté año se cumpla ese sueño sino el próximo para que Cotto pueda estar viendo una de mis peleas”, confesó.

Zayas, por otro lado, mencionó que comenzó a entrenar con miras a estar nuevamente en el ring el 24 de abril en Kissimmee, Florida.