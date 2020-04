Algunos promotores de boxeo están considerando presentar eventos sin público para transmitirlos en vivo a través de una aplicación online o algún proveedor.

Sin embargo, al parecer las carteleras en Puerto Rico continuarán paralizadas mientras el gobierno no establezca unos protocolos que ofrezcan seguridad tanto para los púgiles como para los oficiales y técnicos en medio de la pandemia por el COVID-19. Por el momento, ninguna actividad multitudinaria puede ser llevada a cabo como medida para evitar la propagación del coronavirus.

“Estamos trabajando las ideas y esperando por las autoridades que nos informen cuál será el plan a seguir. Estamos evaluando todos los escenarios para poder activar la empresa y el boxeo en Puerto Rico”, sostuvo Bryan Pérez, de Miguel Cotto Promotions.

Para los boxeadores locales, la reactivación de los eventos serviría de alivio dado que algunos no reciben ingresos, pero la idea de pelear sin espectadores no luce atractiva.

“Me gustaría estar con público, pelear ahora es un peligro”, dijo Oscar Collazo, medallista de oro de los Juegos Panamericanos Lima 2019, quien pertenece al establo de talento de Miguel Cotto Promotions. “Si hay que pelear sin público, no habrá de otra, pero es mejor frente a gente, es la motivación para que los boxeadores hagamos una buena pelea. Peleando sin público no tiene motivación. Es como si fuera un guateo normal en un gimnasio”, agregó.

Collazo, por otro lado, comprende que las necesidades económicas tendrán un mayor peso para otros.

“También hay otro punto y es que si no se trabaja no hay dinero. Algunos compañeros tienen que pelear para mantener a sus familias. Si hay que pelear sin espectadores, se hace. Pero cada día se está poniendo más feo y no queremos arriesgar a nuestras familias, ni a nosotros mismo contagiándonos”, afirmó.

El peso júnior gallo Jeyvier Cintrón, por otro lado, sostuvo que no le incomodaría subir a un ring para combatir frente a gradas vacías.

“Me da igual. Esto es un oficio y, al serlo, necesito trabajar, además de que nos estarían viendo por televisión. El que es fanático del boxeo va a ver como quiera”, aseguró. “Estoy de acuerdo con esa idea. El público estará pendiente. La gente ahora mismo está en sus casas viendo televisión o bien activas en las redes sociales”, continuó diciendo Cintrón.

También abogó para que se adopten unas medidas de seguridad.

“Es mejor tener los controles para que no nos perjudique la salud deportiva. Me he mantenido dándole el saco en la marquesina, levantando pesas y entrenamiento lo mejor que pueda. No puedo bajar la guardia. Tomo mis días de descanso, pero no quiero que no coja de sorpresa si surge una pelea”, concluyó Cintrón, quien tenía pautado combatir en Colombia el 24 de abril.