Tres de los cuatro principales promotores de boxeo profesional en Puerto Rico presentaron alternativas para reactivar el deporte en la isla. Durante una reunión celebrada el martes con Ray Quiñones, secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), se discutieron ideas y propuestas con miras a que el boxeo rentado tenga presencia nuevamente en la Isla.

En el encuentro también estuvieron integrantes de la Comisión de Boxeo Profesional.

“La reunión fue para buscar una alternativas para reactivar el boxeo. Llevamos nuestras preocupaciones al secretario (Quiñones) con el compromiso de que nos vamos a contactar nuevamente”, relató Héctor Soto, de H2 Entertainment.

La pandemia por el virus COVID-19 mantiene el boxeo en un limbo debido al aforo permitido para espacios cerrados que está en un 10% de la capacidad del recinto. Además, canales de televisión locales han optado por retirar el apoyo económico a los promotores.

“Estamos con los brazos cruzados con una orden ejecutiva que no nos deja trabajar y también DirecTV se quitó del boxeo. Hablamos con el secretario sobre la posibilidad de que el canal del gobierno nos ayude”, dijo Soto. “El secretario está comprometido. Iba a verificar con gente cercana sobre qué nos pueden ofrecer”.

Por otro lado, Juan Orengo, de Fresh Promotions, indicó que está satisfecho con el intercambio de ideas y esperar por acciones positivas.

“Salí contento porque en este caso el secretario del DRD nos entendió. Su disposición es de ayudar a los promotores y a Puerto Rico porque al reactivar el boxeo ayudas a la juventud y es bueno para el turismo. Puerto Rico todavía puede ser una plaza de boxeo mundial”, afirmó Orengo. “Lo vi positivo y eso me da alegría”.

Orengo mencionó que tiene la tarea de hacer los contactos con diversos canales en Estados Unidos para proponer la alternativa de transmitir carteleras desde Puerto Rico.

“Se pueden hacer eventos grandes para el verano o para finales del 2022. Quiero traer para Puerto Rico la pelea de título mundial para Subriel Matías y la posibilidad de que eso ocurra es alta. Hay alternativas con Showtime, ESPN y también con DAZN. Eso es lo que quiero traer y entiendo que lo podemos lograr con el secretario”, mencionó.

Orengo confirmó que Quiñones dejó entrever que el canal 6 podría servir de plataforma para transmitir los eventos locales.

“Sería algo bonito que se haga boxeo en Puerto Rico y la gente de aquí lo vea. Estoy seguro que los ratings serán buenos y se le sacarán frutos. Todo el mundo ganaría”, concluyó.

Javier Bustillo, de Universal Promotions, sin embargo, destacó que no se siente optimista debido al panorama actual que todavía genera el coronavirus.

“No estuve en la reunión, pero ya le había expresado al secretario mis preocupaciones y no obtuve respuestas. Por el momento, no tengo interés. Estoy concentrado en ver cómo me reinvento, pero no tengo muchas ilusiones. He recibido muy poca ayuda por parte del DRD”, señaló Bustillo.

Asimismo, apuntó a la falta de televisión como el principal escollo para organizar carteleras.

“Al retirarse DirecTV se complica el escenario. Era la columna vertebral del boxeo en Puerto Rico. En Estados Unidos están Showtime, ESPN y DAZN, pero acá no existe eso y cuando se les propone que vengan, dicen que es muy costoso. El boxeo ha sido el peor negocio que ha sido tratado dentro de la industria del entretenimiento. No se han recibido incentivos. Todo lo contrario, hemos sufrido el retiro de los auspicios, la televisión y del público de los eventos. El boxeo es el más afectado y tiene que haber interés de ayudar el deporte, de lo contrario, será bien complicado”, sostuvo Bustillo.