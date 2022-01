El púgil Abraham “Super” Nova lleva el número 22 en los pantalones para cada una de sus peleas. No es mera casualidad. Representa el número que utilizó cuando practicaba béisbol y fútbol americano, hábito que trasladó al boxeo rentado.

Pero para él también simboliza las fortunas que podría adquirir durante los próximos 12 meses.

“El 2022 será mi año. Sé que será grande porque el 22 es mi número favorito”, compartió Nova (20-0, 14 KO) desde Verona, Nueva York. “Lo primordial es brillar el 15 de enero, hacer mi trabajo. Si encuentro un nocaut fulminante, la gente sabrá quién soy porque el mundo entero lo verá”.

El sábado, Nova enfrentará a William Concepción durante el evento que presentará Top Rank en el Turning Stones Resort and Casino.

“Concepción tiene un buen record y fue olímpico, así que tiene buen résumé. Veo que si brillo en esta pelea, puedo pelear por una eliminatoria o antes de que termine el 2022 seré un campeón del mundo reconocido”, afirmó.

De hecho, Nova la tiene el ojo puesto a una futura cita contra el mexicano Emanuel Navarrete, actual monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 126 libras.

“Me gustaría. Aunque estoy clasificado en las 130 libras, me propusieron bajar a las 126 libras para una pelea contra Navarrete”, sostuvo. “El reto más grande es ser campeón del mundo. Es lo más importante porque me conocerán ya que tengo un estilo muy entretenido. No hago peleas aburridas”.

Abraham Nova castiga a Richard Pumicpic durante un intercambio en la pelea del pasado agosto. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Por las venas de Nova corre sangre dominicana por parte de sus padres, pero también la boricua pues nació en Puerto Rico. Se identifica con ambos países.

“Aunque soy mitad dominicano y mitad boricua, soy puertorriqueño porque es el país que me vio nacer. Mis papás son de Santo Domingo, se mudaron a Puerto Rico y después para Albany (Nueva York) para establecer un obra pastoral”, relató.

De hecho, Nova confesó sus padres no aprobaban que persiguiera una carrera en el boxeo.

“Al principio no estaban muy de acuerdo, pero luego pensaron que era mejor tener a un hijo en un deporte en lugar de las calles. Entendieron que era mejor usar el tiempo libre en un gimnasio por encima de estar en la calle. Aunque no les gusta que esté en el boxeo, respetan mi decisión”, compartió.