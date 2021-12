El púgil puertorriqueño Alberto “El Explosivo” Machado reveló cuáles son los planes en su agenda para el 2022.

El excampeón mundial indicó que está considerando escalar a las 140 libras bajo la tutela de Iván “Iron Boy” Calderón.

“Probablemente voy a subir de peso. Ya se vio que en las 135 libras me quedo sin gasolina. Pasé por unos exámenes de mi cuerpo y la recomendación que me dieron fue que no debo forzar el cuerpo demasiado para bajar de peso”, indicó.

Machado (22-3, 18 KO) tiene balance de 1-3 en sus pasados cuatro compromisos. En el 2018 perdió dos veces ante Andrew Cancio por nocaut y, el pasado marzo, cayó a manos de Ángel Fierro también por la vía rápida.

PUBLICIDAD

“Las derrotas que he tenido, he perdido las peleas ganando porque me quedo sin gasolina. Soy un boxeador alto (5′10″) mientras que mis oponente son bajitos. En el momento que perdí mi pasada pelea sabía que necesitaba un cambio en mi físico, tenía que reestructurar mi cuerpo porque estaba peleando con limitaciones. Quiero probar cómo me siento en las 140 libras porque iré contra oponentes grandes, pero estaré a la par”, explicó.

Machado, por otro lado, está entusiasmado con la entrada de Calderón al grupo de entrenadores.

“Llevo un tiempo trabajando con Calderón. Entiendo que más allá de lo técnico y táctico, establecerá un entrenamiento fuerte. Me está recalcando que no me debo desesperar porque soy un boxeador fogoso. Me insiste en que debo ir asalto por asalto y que no tengo que tirar los golpes fuertes todo el tiempo”, indicó Machado.

“Esto me ha motivado para darme esa oportunidad en un nuevo peso. Tengo una espina como atleta que no he llegado a mi peak por los constantes cambios que he tenido en los pasados años”, agregó.

Machado adelantó que podría estar nuevamente en el ring entre febrero y marzo del año entrante.