El campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso de las 105 libras, Wilfredo “Bimbito” Méndez, regresó a Las Vegas, Nevada, para darle continuidad a los entrenamientos en el Mayweather Boxing Club, con miras a defender la faja el próximo mayo.

“Llevo varias semanas entrenando liviano. En Las Vegas me están esperando Jean Carlos Torres y mi entrenador Yoel González. Lo que viene es intensidad. Lo importante no es ganar el título, lo importante es defenderlo y ser un campeón sólido”, dijo Méndez mediante una comunicación escrita.

Raúl Pastrana, manejador del púgil, anunciará los detalles del próximo compromiso en las próximas semanas

Méndez (16-1, 6 KO) tenía previsto defener la corona el pasado diciembre en la República Dominicana, pero un percance de salud impidió la celebración del combate.

“Estaba todo listo para enfrentarme a Alexis Díaz, pero después del pesaje la comida me cayó mal y todo se fue para abajo. Los vómitos no paraban. Es como, tanto nadar para morir en la orilla. La frustración fue grande, pero todo se ha convertido en positivismo y en fuerzas para seguir hacia adelante”, sostuvo.

Pastrana indicó que la pandemia por el COVID-19 ha dificultado las negociaciones con potenciales retadores.

“De los 15 boxeadores clasificados que tiene la OMB, 12 son de Asia y no tienen los documentos requeridos para viajar a Estados Unidos o no pueden viajar por lo de la pandemia. No ha sido fácil estar contra de la pared, pero ya se está viendo luz en el camino y ‘Bimbito’ seguirá dándole mucha gloria a Puerto Rico. Como mínimo, proyectamos cuadrar dos defensas durante el 2021”, explicó.

Méndez no pelea desde febrero de 2020 cuando se apuntó un nocaut técnico ante Gabriel Mendoza en Panamá.