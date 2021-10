El peso júnior ligero Henry “Moncho” Lebrón (13-0, 9 KO) aseguró que está listo para subir al ring nuevamente después de 14 meses fuera de acción.

El pasado abril, Lebrón contrajo el virus COVID-19 y necesitó de un extenso periodo de tiempo para adquirir la condición física necesaria para el compromiso del viernes con Manuel Rey Rojas (21-5, 6 KO) a ocho asaltos.

“Por el virus no pude pelear y una vez me recuperé el cuerpo como que no reaccionaba. No tenía problemas de respiración, pero sí de oxigenación. Ya no tengo los efectos y el cuerpo responde bien”, afirmó Lebrón desde el San Diego, California.

La última vez que Lebrón sintió el furor de un combate fue en agosto de 2020 cuando venció a Luis Porozo por decisión unánime.

“No me molesta la actividad. Se trabajó bien para esta pelea y mentalmente estoy listo. Rojas es un boxeador mexicano que va par adelante todo el tiempo. Viene de ganarle a un invicto por lo que hay que estar alerta para no salirnos de la raya”, sostuvo Lebrón.

De hecho, insistió que utilizará de motivación el revés que sufrió su primo Orlando “Capu” González ante el cubano Robeisy Ramírez.

“Eso no me afecta, al contrario, me ayudará para dar el 200%. Es lamentable la derrota y claro que duele porque es familia, pero no permitirá que eso me afecte”, afirmó.

El duelo ocurrirá durante la cartelera que encabezará el mexicano Emanuel “El Vaquero” Navarrete contra Joet González en el Pechanga Arena en San Diego. Parte de la acción será transmitida en vivo por ESPN+.