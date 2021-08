El excampeón mundial Emanuel “Manny” Rodríguez prefiere ver el lado positivo de las circunstancias por encima de las negativas.

En lugar de lamentarse por la frustrada negociación para formalizar una revancha con el filipino Reymart Gaballo por la faja gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el púgil puertorriqueño está concentrado en la oportunidad que tendrá de frente la noche del sábado ante el estadounidense Gary Antonio Russell.

El dúo disputará el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), versión de las 118 libras, durante la cartelera que tendrá como escenario el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

“Todo cayó en su momento. Me surgió esta oportunidad y no iba a seguir esperando por Gaballo”, sostuvo Rodríguez desde Los Ángeles, California. “Puse a un lado que no iba a pelear con Gaballo, pero tampoco pensé en quedarme sin pelear. Como estoy clasificado, surgió esta pelea con Russell y la pienso aprovechar porque la única opción es ganar”.

El pasado diciembre, Gaballo superó a Rodríguez por una disputada decisión dividida. Mientras uno de los jueces observe ganar al boricua 118-110, los restantes dos favorecieron al filipino 116-112 y 115-113. Los representantes de Rodríguez presentaron una protesta ante el CMB que determinó que una revancha inmediata era meritoria. Sin embargo, Gaballo confronta problemas para salir de Filipinas, lo que mantiene en suspenso el segundo combate contra Rodríguez.

Rodríguez aseguró que procurará que el resultado del duelo con Russell no descanse en las manos de los jueces.

“No dejaré que llegue al limite. Haré mi trabajo que será atacarlo de una manera inteligente sin permitir dejar la decisión a los jueces. Estoy bien preparado para que la pelea acabe antes del límite”, aseguró Rodríguez (19-2, 12 KO).

El peleador de 29 años afirma que se siente motivado ante la posibilidad de obtener un segundo cetro mundial y, a su vez, que dejó atrás el resultado de la contienda con Gaballo.

“Me frustré un poco por la decisión porque me atrasó mucho. Tal vez hubiese peleado ya por un título mundial, pero hay que ver lo positivo. Surgió esta oportunidad con Russell, un rival que me encanta porque es habilidoso, pero no pega fuerte”, dijo.

Entrenó a gusto

Rodríguez estableció su campo de entrenamiento en México, donde permaneció por 10 semanas antes de

“Lo hicimos por la altura. Cuando iba a pelear contra (Naoya) Inoue, me iba para México, pero todavía no había esa confianza con el entrenador Jacob Eric Najal, pero ahora surgió el momento. Estar en México es otro cosa por la altura. Me tardé un mes adaptarme y cogerle el piso la altura. Nunca hizo calor y tampoco una distracción. La concentración fue 100%. Todo era boxeo. Corría, entrenaba, descansaba y comía. No hubo algo más”, explicó.

El combate entre Rodríguez y Russell formará parte de la transmisión en directo de Showtime desde las 10:00 p.m.