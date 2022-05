McWilliams Arroyo confía que la cuarta será la vencida.

El puertorriqueño enfrentará al mexicano Julio César Martínez el 25 de junio por el derecho para ser el reconocido campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El pasado noviembre, Arroyo no se alzó con el campeonato cuando el combate ante el mexicano fue declarado un ‘no contest’ debido a una cortadura que sufrió el boricua.

Arroyo esperó dos cancelaciones para medirse con Martínez.

“Estoy bien positivo. Hubo más tiempo de aviso contrario a la vez anterior que fueron solamente seis semanas. Sabemos con quien nos vamos a enfrentar y vamos a capitalizar”, sostuvo Arroyo.

En el pasado encuentro, el fajardeño salió agresivo y hasta envió a Martínez a la lona luego de un gancho de izquierda al cuerpo. No obstante, el mexicano respondió y derribó a Arroyo. Sin embargo, en el siguiente episodio ocurrió el cabezazo.

“Hace dos meses me dieron luz verde para combatir. Llevo más de un mes guanteando, así que la herida no me afecta para nada. Sabemos la forma de Martínez tirar los golpes, el estilo que trae aunque no lo suficiente porque solamente estuvimos dos asaltos, pero él tampoco sabe todo lo que traigo”, destacó Arroyo.

Martínez regresa a las 112 libras después de subir a las 115 para retar disputar el cinturón del CMB con el nicaragüense Román “Chocolatito” González. El mexicano perdió por decisión unánime.

“Usaremos eso a mi favor para hacer todo lo posible para traer ese título para Puerto Rico”, concluyó.

El pleito tendrá como escenario el Tech Port arena en San Antonio, Texas.