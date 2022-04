El púgil puertorriqueño Xander Zayas tiene las maletas listas para una larga travesía. El cotizado boxeador de la empresa Top Rank viajará rumbo a Australia para establecer su campo de entrenamiento con miras a su próximo compromiso dentro del ring.

“Mi entrenador Javier Centeno también entrena al campeón de las 135 libras George Kambosos, quien enfrentará a Devin Haney el 5 de junio. Será en Australia, hará el campamento en su casa. Tenemos planificado pelear en verano, todavía no tenemos una fecha, pero si es seguida a esa (5 de junio) pues, tengo que hacer el campamento allá”, compartió Zayas desde su residencia en Sunrise, Florida.

Para el joven de 19 años será su primera experiencia viajando fuera del territorio estadounidense.

“Estoy feliz, ansioso y con un poco de miedo. Estaré lejos de la familia, serán 16 horas de diferencia, así que cuando me esté levantando, mis papas se estarán acostando. No tendremos mucho tiempo para hablar, pero no dudo que será una experiencia bonita. Por primera vez haré un viaje internacional y, por fin, le pondrá un sello a mi pasaporte”, relató.

¿Tu mamá (Yaitza Castro) ya lloró?

“Todavía no, aunque pienso que no llorará. Creo que lloraré. La voy a extrañar, extrañaré su arroz con gandules, pero es parte del trabajo, de lo que me toca hacer y estoy dispuesto a eso”.

¿El plan es seguir el mismo regimen de entrenamiento?

“El trabajo seguiré siendo el mismo no importa donde esté. Será la misma dedicación. Seguiremos trabajando para corregir los errores pasados, incorporando nuevas cosas dentro del ring, pero lo demás será igual”.

El pasado marzo, Zayas completó su primer combate a ocho asalto. Superó a Quincy LaVallais por decisión unánime.

¿Qué grado entiendes que mereces por esa pelea?

“Ya la he visto varias veces. Cuando estoy aburrido me pongo a verla y me daría una B. Una nota pasable. Vi que pude haber acelerado el paso un poco y desperdicié algunas oportunidades de tomar más riesgos, pero por lo demás creo que escogí bien mis golpes, fui bastante paciente, supe cuando boxear, cuando pelar, cuando atacar y cuando defender. Falta un poco de concentración porque se perdió en algunos asaltos cuando no se vio, creo que en mi mente lo perdí. Ya me saqué de la mente que puedo ir ocho asaltos y terminar fuerte. Ahora es cuestión de seguir trabajando”.

Zayas espera estar entre seis y ocho semanas en la ciudad de Sydney, Australia. Luego, regresará a Estados Unidos. Se especula que podría regresar al ring para junio durante una cartelera de Top Rank que tendría como escenario el Madison Square Garden en Nueva York.