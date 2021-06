Bayamón. Nueve boxeadores están por encima de Bryan “Chary” Chevalier en las clasificaciones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 126 libras.

El púgil puertorriqueño aseguró que esa realidad cambiará con una victoria sobre James Wilkins (9-1) durante la cartelera que tendrá como escenario el Banc of California en Los Ángeles el próximo 9 de julio. En disputa estará el vacante cetro NABO de la OMB en la categoría pluma.

“Esta pelea contra Wilkins me ayudará a subir en las clasificaciones. Actualmente estoy noveno y lo que busco es pelear por el título mundial en el 2021. Se suponía que el año pasado ya hubiese peleado por el título, pero por las situaciones del COVID-19 no se dio. Espero que para finales del 2021 o a principios del próximo llegue a esa pelea”, compartió Chevalier al concluir una sesión de entrenamiento en el Monterrey Boxing Academy en Bayamón.

Actualmente, el mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete ostenta la faja de la OMB. Para acomodarse como retador a la corona, tendrá que rebasar a peleadores con pedigrí como James Dickens, Jessie Magdaleno y Christopher “Pitufo” Díaz, entre otros.

El púgil puertorriqueño busca colocarse entre los primeros cinco lugares en las clasificaciones de la división pluma de la OMB. ( Ramón "Tonito" Zayas )

“Seré campeón NABO porque eso está escrito. Una vez ocurra, se supone que me coloque entre los primeros cinco para que que mi nombre esté en la lista para ser contendor al título mundial”, afirmó.

Wilkins entró al escenario como sustituto de Diego de la Hoya, quien canceló su participación en la cartelera, presuntamente, por haber sufrido una lesión.

“Me da igual quien sea. Mi equipo de trabajo se encarga de conocer del oponente. Me encargo de ejecutar el plan el día de la pelea. Los estilo hacen las peleas y en cada una el rival puede traer algo diferente. Me tendré que acoplar a lo que Wilkins traiga. Me aseguraré de llegar listo para esa noche salir con la mano en alto”, sostuvo Chevalier (15-1-1, 12 KO).

La pandemia por el coronavirus provocó que el joven estuviera 15 meses sin hacer una pelea oficial. El pasado marzo, noqueó a Carlos Zambrano en tres asaltos. Wilkins, por su parte, ha estado inactivo desde diciembre de 2021.

“Siempre me mantuve entrenando porque no sabía cuándo podía llegar esa llamada. Llegaron varias, pero no eran las pertinentes en el momento, pero ahora sí. Regresaré a Puerto Rico con el título NABO en la cintura”, concluyó.