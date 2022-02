El boxeador peso pluma Robeisy “El Tren” Ramírez logró dos medallas de oro olímpicas para Cuba. Ahora está decidido agregar un título mundial a su colección.

Ramírez (8-1, 4 KO) cruzará el charco para enfrentar al irlandés Eric Donovan (14-1, 8 KO) en una pelea a 10 asaltos el sábado 26 de febrero en el OVO Hydro en Glasgow, Escocia.

El combate Ramírez contra Donovan servirá como coestelar en la cartelera que será estelarizada por el esperado enfrentamiento entre el campeón unificado de la división júnior wélter, el escocés Josh Taylor y el primer clasificado en la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Jack Catterall.

“Estoy muy contento de regresar al Reino Unido como boxeador profesional, lugar donde todo comenzó para mí como un joven de 18 años al ganar mi primera medalla de oro olímpica”, dijo Ramírez mediante una comunicación escrita.

Ramírez ha estado entrenando en Las Vegas con Ismael Salas y ha estado impecable desde una sorprendente derrota en su debut profesional en agosto del 2019. En el 2020, ganó cuatro peleas dentro de la “burbuja” en el MGM Grand, incluyendo una blanqueada sobre Adan Gonzáles, el hombre que lo superó en su debut profesional.

El púgil cubano Ramírez ha estado entrenando en Las Vegas, Nevado bajo la tutela de Ismael Salas. ( Top Rank / Mikey Williams )

El pasado octubre, Ramírez superó al previamente invicto, el puertorriqueño Orlando “Capu” González.

“Existe el estereotipo de que el boxeador cubano, aunque habilidoso, es aburrido. Ese no es mi caso. Tengo el talento, pero no es por casualidad que me llaman “El Tren”. No rehuyo a la guerra. Vendré de frente, con potencia y a toda velocidad. Poseo la velocidad, fortaleza y la inteligencia sobre el ring para derrotar a cualquiera en la división de peso pluma. El 26 de febrero será la plataforma idónea para demostrarle al mundo que estoy listo para competir por un título mundial”, dijo.

Los dos mencionados combates se transmitirán en vivo y exclusivamente en Estados Unidos por ESPN+.

“Dos medallas de oro olímpicas y lo que muchos consideran una célebre carrera aficionada poco significará para mí si no logro el éxito como profesional. Veo esta pelea como una oportunidad para darme a conocer a través del mundo y dar un gran paso en mi objetivo de coronarme campeón mundial”, concluyó.