Edgar Berlanga ya tiene comparaciones que ilustran su poder con ambas manos.

“A mí se me está pareciendo a un Mike Tyson al principio de su carrera, cuando arrollaba a los rivales", comparó el entrenador, Juan De León.

Tyson comenzó su carrera con 19 nocauts corridos, 12 de esos en el primer asalto, antes de convertirse en el temido campeón de los pesos completos y en una celebridad deportiva.

En el peso súper mediano, Berlanga mantuvo perfecto el récord en su carrera de 15 peleas, al anotar la decimoquinta victoria corrida por nocaut en el primer asalto, éste ante Lanell Bellows en la cartelera que protagonizaron en Las Vegas Teófimo López y Vasiliy Lomachenko.

PUBLICIDAD

Hubo críticas en torno a la decisión del árbitro a detener a Bellows temprano en el combate. Pero hay quienes vieron que Berlanga hizo su trabajo para otra rápida victoria.

“Usó toda su fortaleza. Fue rápido a hacer lo que sabe hacer: a meter su jab y sus manos fuertes y a implantar respeto", dijo De León.

Berlanga ha dicho en el pasado que es más boxeador que meramente un noqueador. Ha acabado todas sus peleas en el primer asalto y no ha podido demostrar sus otras cualidades.

De León agregó que no duda que Berlanga está listo para demostrar estámina porque su entrenador siempre lo prepara para llegar a la distancia.

Pero De León y los colegas entrenadores José Bonilla e Iván Calderón dijeron que les gustaría ver más de Berlanga para hacer conclusiones sobre lo que podría depararle el futuro. Igual opinó el excampeón Víctor ‘Luvi' Calleja.

De hecho, Tyson comentó en su cuenta de Twitter que quisiera ver a Berlanga noquear en los asaltos finales de una pelea al estilo en que lo ha hecho en los primeros asaltos.

Berlanga looked sensational tonight but he will be at his best when he can knock a guy out like that in the 10th round like he did in the 1st round #LomavsLopez — Mike Tyson (@MikeTyson) October 18, 2020

Bonilla dijo en ese sentido que Berlanga no se ha probado con un rival que lo complique.

“Seguimos sin ver cómo serían sus destrezas en una pelea a más asaltos, su poder de asimilación y estámina. Lo que se ha podido ver es que pega durísimo. Hay que pegar para dar 15 nocauts en el primer asalto. Pero para poder evaluar, hay que verlo con alguien que lo lleve a aguas profundas”, dijo Bonilla.

PUBLICIDAD

Calderón, el dos exveces campeón y ahora entrenador, agregó que espera ver a Berlanga ante rivales más fuertes.

“Él demostró que saca bien las manos, pero todavía no podemos decir que va a ser la gran cosa porque no ha peleado con nadie (con un boxeador elite). Sin faltarle el respeto. Él está haciendo su trabajo porque él no tiene culpa de los rivales que le traigan. Pero sí me ha demostrado que es un tipo que saca bien las manos y que es fuerte. Pero todavía yo no he visto que lo hayan tocado. Cuando lo toquen o se encuentre en una posición que yo diga: ‘Ah, espérate’. Ahí es que como analista y conocedor dice: ‘Yo lo he visto cuando le dan, y tira para adelante’. O dice: ‘Yo lo he visto cuando le dan, y tira pa’ atrás'” dijo.

Edgar Berlanga se está convirtiendo en una figura en el peso. (Top Rank / Mikey WIlliams)

Mientras, el excampeón y ahora presidente de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, Calleja dijo que Berlanga tiene las cualidades para los retos grandes.

“No le voy a quitar méritos. Es un excelente peleador. Tiene todos los recursos, la estatura, la fortaleza física, la edad (23 años), tiene interés… Tiene todo a su favor. El contrincante de anoche no fue el mejor, lo pudimos ver en su físico. Pero el muchacho promete. Veremos cuando decidan ponerle un contrincante de prueba, que no se lo gane (al boricua), pero que sea un ganador. Yo le veo mucho futuro con lo que está haciendo y me gusta el muchacho. Creo que vamos a tener un futuro campeón mundial", dijo.

“Me gustaría que le pusieran un peleador que lo haga recorrer la distancia para ver cómo él se siente. Que se pruebe cuando vea que no gana en el primero, cuando no ha noqueado en el primer asalto, ni en el segundo, ni en el tercero. Quiero verlo ahí. Eso es una prueba que tiene que experimentar”, agregó.