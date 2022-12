The IBHOF Class of 2023 announced! @TimBradleyjr @Carl_Froch Rafael Marquez, Alicia Ashley, Laura Serrano Brad Goodman, Joe Goossen, @bradleyajacobs Seth Abraham, Tim Ryan, Tiger Jack Fox, Pone Kingpetch & JoAnn Hagen to be honored. More info here https://t.co/UR0x1cdTJD pic.twitter.com/lzc3Bo7YtO