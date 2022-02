José Ramírez y José “Sniper” Pedraza saben lo que estará en la balanza cuando se enfrenten el viernes 4 de marzo.

Para el ganador, el camino que lo llevará hacia una potencial pelea por un cetro mundial en las 140 libras quedará despejado, mientras que el perdedor tendrá que repensar el curso a seguir sobre su futuro en el boxeo rentado. Ambos púgiles reconocieron por separado que están dispuestos a dejarlo todo en el ring para mantener latente la aspiración de disputar una corona en la división súper ligera.

“Esto es una gran oportunidad ya que pelearé contra uno de los mejores de la división. Pienso que Ramírez es el campeón, así que sería como ganarle al campeón”, sostuvo Pedraza (29-3, 14 KO) durante una conferencia virtual con los estelares de la función que tendrá como escenario el Save Mart Arena en Fresno, California.

“Me ha tocado pelear en territorio enemigo. No es la primera vez, así que son momentos que los disfruto al 100% cuando obtengo esa victoria. Estoy acostumbrado a pelear en territorio enemigo, así que eso me motiva más para demostrar de qué estoy hecho y (lo están) los puertorriqueños”, agregó.

Ramírez llegará al duelo con el amargo sabor de su primer revés cuando en mayo de 2021 perdió a manos de Josh Taylor en una cerrada decisión. Pedraza espera sacarle provecho a que, posiblemente, el californiano está pensando de una revancha contra el británico.

“La primera derrota es bien difícil de superar. Todo depende de la persona y la autoestima. Sé que Ramírez estará al 100 en todos los sentidos. Él es un guerrero y de igual manera tengo eso en mente. Estaré bien preparado para la pelea contra Ramírez”, dijo Pedraza.

José Ramírez está convencido que su velocidad y fortaleza serán fundamentales en el combate contra José Pedraza. ( Cortesía / Top Rank )

Ramírez, por su parte, aseguró que no ha tomado a Pedraza a la ligera.

“Es un peleador que puede boxear muy bien, que cambia su postura defensiva de la tradicional a la zurda. Una vez estemos en el ring, buscaré la manera de abrumarlo con mi velocidad, mi poder, tamaño y espero colocarlo contra las sogas. Cuando uno logra hacer eso, se le dificultan las cosas”, mencionó Ramírez.

El californiano tiene como objetivo utilizar a Pedraza como escalón para colocarse nuevamente en el panorama con miras a una secuela con Taylor.

“Pedraza es uno de los mejores en las 140 libras. Me recuerda que pertenezco en este nivel. Tengo 29 años y hay mucho que me queda por hacer en el deporte y lo mejor está por venir. Hay peleadores que después de una derrota se transforman y espero ser uno de esos. Estoy muy motivado, he aprendido de los errores y pienso demostrarlo. Quiero esa revancha, pelear por un título mundial después de esta o subir a las 147 libras”, destacó Ramírez.