Las Vegas. El uppercut de izquierda de Gervonta Davis a Ryan García no pareció causar mucho daño al principio.

García permaneció de pie antes de retroceder unos pasos. Luego se fue a la rodilla derecha y, de repente, terminó uno de los combates de boxeo más esperados en la historia reciente, el combate de peso ligero terminó a las 1:44 del séptimo asalto el sábado por la noche.

“No pensé que ese golpe al cuerpo terminaría la pelea, pero vi su expresión facial y eso fue lo que me hizo tomarlo”, dijo Davis. “Fue un buen golpe, seguro. Pensé que se iba a levantar, pero me gusta jugar juegos mentales, así que cuando me miraba, yo lo miraba tratando de decirle: ‘¡Levántate!’ Él simplemente negó con la cabeza, ‘No’”.

Davis mejoró a 29-0, con excepto dos de sus victorias por nocaut. Fue la primera derrota de García, quien ganó 19 de sus primeras 23 peleas por KO.

Davis también envió a García a la lona con en el segundo asalto, y pasó la mayor parte del resto de la pelea trabajando el cuerpo. La estrategia funcionó para Davis, un joven de 28 años de Baltimore que se puso en posición de suceder a Canelo Álvarez como la cara del deporte.

“Definitivamente soy la cara del boxeo”, dijo Davis.

García, un joven de 24 años que vive en Los Ángeles, se las arregló para conectar dos fuertes derechas a la cara de Davis en el sexto asalto. Pero luego, Tank Davis regresó en el séptimo con una izquierda que puso a García sobre la lona por segunda vez y provocó que el árbitro Thomas Taylor detuviera la pelea.

“Me atrapó con un buen golpe y simplemente no pude recuperarme”, dijo García. “Me atrapó con un buen golpe al cuerpo, se coló debajo de mí y me atrapó bien”.

“No podía respirar. Iba a volver a levantarme, pero simplemente no pude”.

Esta pelea entre retadores del peso ligero tuvo la sensación de un gran evento, atrayendo a celebridades como Julius Erving, Damian Lillard y Mark Walhberg, así como a los excampeones Mike Tyson, Sugar Ray Leonard y Manny Pacquiao. Se presentó un lleno total de 20,842.

“Todo sobre esto fue emocionante”, dijo Davis. “Estaba emocionado de ser parte de este evento. Recuerdo venir con los Guantes de Oro y ver a Floyd (Mayweather Jr.) pelear en el MGM. Fue una locura. Acabo de ver a Rihanna actuar en el Super Bowl, y pensé que algún día sería yo, y estamos aquí”.

Queda por ver qué tipo de impacto duradero tendrá esta pelea en el deporte más allá del sábado, pero ambos peleadores, incluso cuando discutieron toda la semana, reconocieron su importancia cuando acordaron pelear con el otro. Son dos boxeadores en su mejor momento dispuestos a enfrentarse en lugar de elegir cuidadosamente a otros oponentes para mejorar sus currículums.

También están representados por promotores rivales. Mayweather Promotions representa a Davis y Golden Boy Promotions maneja a García.

Incluso los promotores discutieron antes de la pelea, ya que Oscar De La Hoya, de Golden Boy, afirmó que Leonard Ellerbe, de Mayweather y su campamento, protegieron a Davis al insistir en que se escribieran ciertas cláusulas en el contrato. Ellerbe respondió que, como bando dominante, tenían derecho a pedir ciertas estipulaciones.

“Sé que hablamos un montón de basura antes de la pelea, pero (Davis) sabe lo que es”, dijo García. “Todo es amor al final del día. Tuve el honor de estar en el ring con un gran luchador y lo respeto mucho”.

La victoria de Davis podría preparar un enfrentamiento con el invicto Devin Haney, quien posee los cuatro cinturones de campeonato principales en la división. Haney se enfrenta al excampeón Vasiliy Lomachenko en mayo, también en Las Vegas.