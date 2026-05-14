Humacao. En medio de la inauguración de su gimnasio de boxeo, el campeón boricua René “Chulo” Santiago conoció este jueves que el DRD Summer Grand Prix 2026 estará dedicado a su trayectoria.

El secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz realizó el anuncio.

El evento, que celebrará su segunda edición bajo este nombre y antes era conocido como los Juegos de Puerto Rico, se llevará a cabo del 2 al 7 de junio entre los municipios de Fajardo y Ceiba.

La competencia reúne a niños y jóvenes entre los 7 y 18 años, principalmente participantes de los centros de formación del DRD alrededor de la isla, en 24 disciplinas deportivas,

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“Estoy agradecido con el DRD y Vázquez Muñiz por darme ese privilegio, ese honor y esa gran dedicatoria”, compartió Santiago a Primera Hora tras conocer la noticia.

“Creo que es más que merecida. Lo hemos luchado, lo hemos trabajado y para mí es un placer”, añadió el monarca de las 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Inauguración Gimnasio de Boxeo René “El Chulo” Santiago ( Organización Mundial de Boxeo (Suministrada) )

Durante la actividad, Vázquez también mencionó que el recién inaugurado gimnasio será una de las sedes de los centros de formación del DRD, bajo la supervisión de Santiago.

“Actualmente tenemos cerca de 105 a 110 (centros) en casi toda la isla, donde tenemos la oportunidad de que los chicos, de 7 años a 18 tengan un programa de recreación deportiva después de la escuela”, explicó el secretario en un aparte con este medio.

“Son libre de costo. El niño compite, aprende y socializa con otro. La mayoría de los que participan son los atletas que compiten en nuestro Grand Prix“, agregó.

Santiago, por su parte, aseguró que llevaba tiempo preparándose para asumir el rol de entrenador dentro del programa del DRD.

“Lo puedes ver ahí en las paredes. Ahí está la certificación, la licencia de entrenador de boxeo aficionado y mi licencia de líder recreativo. Yo me adelanté a todos los hechos y siempre he estado bien al día”, comentó.

Inauguración Gimnasio de Boxeo René “El Chulo” Santiago ( Organización Mundial de Boxeo (Suministrada) )

“Llevo tiempo ejerciendo como entrenador, pero debido a mi carrera tuve que dejarlo un poco. Siempre me he mantenido y tengo mis cursos y mis licencias del DRD al día. Estamos ready y por eso es que me certifican”, agregó el boxeador de 34 años.

El humacaeño tiene marca de 16-4, 9 KO’s en su carrera como profesional.