Humacao. El campeón boricua René “Chulo” Santiago inauguró este jueves su gimnasio de boxeo dentro las facilidades de la sede regional del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) en Humacao, como parte de una alianza entre la fundación Boxing Bullies y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El espacio, habilitado por el Municipio de Humacao, se convirtió en el gimnasio número 27 establecido entre Puerto Rico y Estados Unidos mediante la iniciativa comunitaria impulsada por el boxeador Jake Paul y el organismo boxístico.

“Estoy bien contento y bien agradecido. Este proyecto lo comenzamos hace varios años hablándolo con (mi manejador) Margaro Cruz y (Francisco) ”Paco" Valcárcel (expresidente de la OMB) comiendo jueyes. Se nos cerraron muchas puertas. Fuimos a varios lugares, tocamos puertas. No fue posible, pero nunca nos rendimos”, expresó el humacaeño previo al corte de cinta.

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“Han sido muchos tropiezos por los cuales yo he tenido que pasar, pero me los he disfrutado todos y cada uno porque ha sido todo a base de sacrificio, dedicación, esfuerzo y dolor. Gracias a Dios y a la OMB, que me mantuvo ahí agarrado”, agregó el púgil, de 34 años.

Santiago es el actual monarca de las 108 libras de la OMB y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ostenta foja de 16-4, 9 KO’s.

Inauguración Gimnasio de Boxeo René “El Chulo” Santiago ( Organización Mundial de Boxeo (Suministrada) )

Manos a la obra

En un aparte con Primera Hora , Santiago comentó que espera abrir oficialmente las puertas del gimnasio antes de que finalice este mes. No obstante, el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, José Miguel Pérez Torres, certificó el espacio el miércoles.

“Quiero coordinar unos últimos detalles, unas cositas que hacemos nosotros acá internamente para darle comienzo a este gran proyecto. No pasa de finales de mayo que ya yo le dé vida al gimnasio de boxeo René ‘El Chulo’ Santiago”, manifestó.

“Queremos que niños, jóvenes y adultos tengan un punto de encuentro donde puedan desarrollarse y alejarse de las calles, que es lo más importante”, añadió Santiado.

Entre las comunidades que espera impactar mencionó Pasto Viejo, Punta Santiago, Verdemar y Junquitos, además del municipio de Naguabo.

Santiago aseguró que atraviesa el mejor momento de su carrera, por lo que desea utilizar su experiencia y conexiones en el boxeo para brindarle oportunidades a nuevas generaciones.

“Humacao puede tener no solo un campeón mundial como René Santiago, sino varios campeones mundiales en un futuro muy cercano”, manifestó.

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Inauguración Gimnasio de Boxeo René “El Chulo” Santiago ( Organización Mundial de Boxeo (Suministrada) )

“Ciudadano ejemplar”

Frente a decenas de ciudadanos que se dieron cita a la inauguración, el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, elogió el compromiso social del campeón.

“La OMB se enorgullece de tener un campeón dentro y fuera del ring como lo eres. Un ciudadano ejemplar, padre de familia, líder comunitario, modelo para otros peleadores y ahora entrenador adscrito a este gimnasio”, sostuvo Olivieri.

Por su parte, el director ejecutivo de Boxing Bullies, Francisco Correa destacó que la visión del proyecto es ofrecer herramientas a la comunidad mediante el boxeo.

“Nosotros tenemos una visión de que las comunidades den la oportunidad a nuestros jóvenes de desarrollarse y salirse de las calles. El deporte del boxeo es una herramienta espectacular para formar líderes como el campeón que tenemos aquí con nosotros”, afirmó Correa.