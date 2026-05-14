Puerto Rico cayó en cuatro parciales el miércoles ante Panamá en el Campeonato Continental Norceca Sub-19 masculino, que se celebra en la Columbia Británica de Canadá.

El encuentro cerró con parciales de 12-25, 25-28, 25-20 y 17-25 para igualar la marca de los boricuas a 1-1 en el Grupo B. Panamá, por su parte, está invicta con 2-0.

Puerto Rico se medirá este jueves a Estados Unidos.

Los panameños dominaron ligeramente en ataques (55-49) y bloqueos (6-4), mientras que en los aces quedaron igualados a cuatro.. Los errores no forzados fueron elevados en ambos equipos, con registro de 32 para Panamá y 33 para Puerto Rico.

El atacante Wen Downer lideró la ofensiva panameña con 31 puntos. Por Puerto Rico, Jayden Antonio Figueroa fue el mejor anotador con 16 unidades.

Los cuatro mejores del evento, en el que también participan Costa Rica, Barbados, México y los anfitriones de Canadá, obtendrán su clasificación al Mundial Sub-19 de 2027.