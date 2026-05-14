Detroit. James Harden anotó 30 puntos, su mejor marca en lo que va de la postemporada, y Donovan Mitchell 21 para ayudar a los Cavaliers de Cleveland a remontar una desventaja de nueve puntos al final del tiempo reglamentario y vencer, 117-113, a los Pistons de Detroit en tiempo extra el miércoles por la noche para tomar una ventaja de 3-2 en su serie de semifinales de la Conferencia Este.

Los Pistons lideraban por 15 puntos en la primera mitad y por 103-94 a falta de poco más de dos minutos. Los Cavs reaccionaron y empataron el partido a 103 con los tiros libres de Evan Mobley a 45.2 segundos del final.

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Cleveland logró una racha de 13-0 y mantuvo a Detroit sin anotar durante cinco minutos, desde finales del último cuarto hasta la mitad de la prórroga. Los Cavs se pusieron por delante por siete puntos a falta de 2:39 para el final de la prórroga con un triple de Mitchell.

James Harden BALLED OUT in Game 5:



30 PTS

8 REB

6 AST

3 BLK

3 3PM



Cavs can advance to the Eastern Conference Finals with a win on Friday at 7:00pm/et on Prime 😤 pic.twitter.com/XKrFpIsyh4 — NBA (@NBA) May 14, 2026

Cade Cunningham, que anotó 39 puntos y repartió nueve asistencias, encestó un tiro en suspensión que acercó a los Pistons a dos puntos a falta de 25 segundos.

Harden anotó un tiro libre en la siguiente posesión y capturó el rebote de su segundo intento fallido. Anotó otro tiro libre para sellar la victoria.

El sexto partido se disputará el viernes por la noche en Cleveland, donde los Cavaliers tendrán la primera de dos oportunidades para avanzar y enfrentarse a los Knicks de Nueva York en las finales de la Conferencia del Este.

Si los Pistons, primeros cabezas de serie, ganan, serán anfitriones del séptimo partido el domingo.

Cleveland ganó el primer partido de la serie como visitante, y el primero que consigue como visitante en esta postemporada.

Los Pistons habían ganado cuatro partidos consecutivos en casa desde que Orlando los dejó al borde de la eliminación en el quinto partido de la primera ronda.

Harden consiguió ocho rebotes y seis asistencias. Max Strus encestó seis triples y anotó 20 puntos para los Cavs, Mobley aportó 19 puntos y Jarrett Allen sumó 16 puntos y nueve rebotes.

Daniss Jenkins, quien sustituyó al lesionado Duncan Robinson, anotó 19 puntos para los Pistons. Tobias Harris falló 13 de 19 tiros y anotó 13 puntos, mientras que Jalen Duren se limitó a nueve puntos y cinco rebotes.

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Mitchell anotó menos de diez puntos en la primera mitad por segundo partido consecutivo, y no pudo repetir su actuación tras el descanso en el cuarto partido. Sentía dolor tras torcerse el tobillo derecho en la primera mitad.

Mitchell igualó un récord de los playoffs de la NBA con 39 puntos en la segunda mitad y anotó 43 puntos para ayudar a los Cavs a remontar y ganar el cuarto partido.

Los Pistons comenzaron el segundo cuarto encestando 8 de 8 tiros para tomar una ventaja de 15 puntos.

Cunningham anotó su sexto triple, estableciendo un récord personal en playoffs, y Jenkins encestó desde más allá del arco a falta de 5:25 para el final del tiempo reglamentario, dándole a Detroit una ventaja de seis puntos y culminando una racha de 10-0 que no fue suficiente para sellar la victoria en el tiempo reglamentario.