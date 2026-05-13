Filadelfia. Los 76ers de Filadelfia despidieron el martes al presidente Daryl Morey y decidieron mantener a Nick Nurse como entrenador después de que el equipo fuera barrido en las semifinales de la Conferencia Este.

Los 76ers fueron eliminados fácilmente por los Knicks de Nueva York para poner fin a la sexta temporada de Morey en el cargo, y la organización decidió rápidamente que otra persona dirigiera el departamento de operaciones de baloncesto.

El socio administrador de los Sixers, Josh Harris, dijo en un comunicado que él y Morey habían hablado y decidido que era hora de empezar de cero.

Bob Myers, exdirector general de los Warriors de Golden State, dirigirá la búsqueda del sustituto de Morey y supervisará el departamento mientras tanto.

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“A nuestros aficionados, su frustración y decepción son comprensibles y justificadas”, dijo Harris. “Hemos estado muy por debajo de nuestras propias expectativas y no hemos cumplido como esta ciudad se merece. Eso me molesta profundamente y confío en Bob para establecer un camino a seguir para nuestra franquicia.”

Los Sixers llegaron a 270-212 en la temporada regular con Morey, pero sólo 28-26 en la postemporada, sin pasar de la segunda ronda. Volvieron a los playoffs esta temporada después de perdérselos por única vez en el mandato de Morey en 2024-25, cuando fueron 24-58.

Myers construyó los equipos de Golden State que ganaron campeonatos de la NBA en 2015, 17, 18 y 22. Trabajó como comentarista en ESPN tras dejar los Warriors antes de unirse a Harris Blitzer Sports & Entertainment en octubre de 2025 como presidente de deportes.

Morey se unió a los 76ers en 2020 después de 14 temporadas con los Houston Rockets, incluidas 13 como su gerente general. Los Rockets llegaron a los playoffs en sus últimas ocho temporadas y fue elegido ejecutivo del año de la NBA en 2018 después de que Houston lograra un balance de 65-17 y alcanzara las finales de la Conferencia Oeste.

En 2019, envió un tuit en apoyo de los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong, enfureciendo a los funcionarios chinos y arruinando la lucrativa relación de la NBA con el país. Los Rockets habían gozado anteriormente de una enorme popularidad en China tras elegir a Yao Ming con el número 1 en 2002.

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Morey, más conocido por su enfoque analítico -tiene un MBA del MIT y es copresidente de la Conferencia Anual de Análisis Deportivo de la escuela-, no consiguió construir un equipo aspirante al título en torno al pívot Joel Embiid, a menudo lesionado. Adquirió a James Harden, su antigua estrella en Houston, y más tarde añadió a otro veterano de alto precio, Paul George.

Lo hizo bien con las recientes elecciones del draft Tyrese Maxey y VJ Edgecombe, la elección número 3 del año pasado. Pero también hizo un trato muy criticado esta temporada cuando envió a Jared McCain, una elección de primera ronda de 2024, a Oklahoma City. McCain promedió 11,5 puntos en la barrida de segunda ronda de los Lakers a manos de los Thunder, defensores del título.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.