Puerto Rico debutó el martes con una victoria en tres parciales frente República Dominicana en el Campeonato Continental Norceca Sub-19 masculino en la Universidad Simon Fraser, en Columbia Británica, Canadá.

En la acción del Grupo B, los boricuas dominaron con parciales de 25-16, 25-18 y 25-17. Se impusieron 41-23 en ataques, 5-1 en bloqueos y 10-2 en servicios directos.

En el único renglón donde los boricuas cedieron 25 puntos frente a 29 de los dominicanos fue en los errores no forzados.

Puerto Rico tendrá su próximo compromiso este miércoles contra Panamá a las 6:00 pm (hora de la isla).

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El atacante Gustavo Alejandro Guadalupe lideró la ofensiva puertorriqueña con 12 puntos. Por República Dominicana, el opuesto Darlin Alfredo García fue el mejor anotador con ocho unidades.

El dirigente de Puerto Rico, Herman Torres Calvo, destacó que este triunfo representa un comienzo alentador para un grupo compuesto mayormente por jugadores jóvenes. Señaló que la victoria tiene un valor especial para un equipo que se ha propuesto múltiples metas y que ha trabajado intensamente para alcanzarlas, reconociendo además el apoyo constante de quienes creen en el proyecto.

Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana integran el Grupo B; mientras que el anfitrión Canadá, México, Costa Rica y Barbados conforman el Grupo A.

Los cuatro equipos mejor clasificados del torneo obtendrán un cupo al Mundial Sub-19 de 2027.