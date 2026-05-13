San Antonio. Victor Wembanyama expió la primera expulsión de su carrera con otra gran actuación, terminando con 27 puntos, 17 rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos, y los Spurs de San Antonio vencieron 126-97 a los Timberwolves de Minnesota el martes por la noche para tomar una ventaja de 3-2 en su serie de segunda ronda.

A sus 22 años, Wembanyama es el tercer jugador más joven de la historia de la NBA en lograr esa cifra en un partido de playoffs, solo superado por Magic Johnson (20) y Luka Doncic (21).

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“Estaba fresco, me sentía bien”, dijo Wembanyama. “Sinceramente, es difícil saberlo. Sólo era el quinto partido. Obviamente, voy a estar emocionado (y) a tener mariposas. Así que la excitación no es algo anormal a estas alturas de los playoffs”.

Keldon Johnson anotó 21 puntos, De’Aaron Fox añadió 18 y Stephon Castle 17, y San Antonio se colocó a un partido de la final de la Conferencia Oeste. Los Spurs pueden avanzar para enfrentarse a Oklahoma City con una victoria en el sexto partido el viernes en Minneapolis.

Anthony Edwards, limitado a ocho puntos en la primera parte, terminó con 20 puntos para Minnesota. Julius Randle y Jaden McDaniels añadieron 17 puntos cada uno.

Wembanyama regresó tras ser expulsado a principios del segundo cuarto de la victoria de Minnesota por 114-109 el domingo durante el cuarto partido en Minneapolis. Wembanyama recibió una falta flagrante 2 tras propinar un codazo en la garganta a Naz Reid.

Ambos equipos siguieron machacándose, y Reid recibió una falta técnica por empujar por la espalda a Wembanyama en un tiro libre de Minnesota a falta de 2:24 para el final de la primera parte.

“Al principio del partido sabíamos que iba a ser físico”, dijo Castle. “Así que hicimos hincapié en ello e intentamos mantenerlos alejados del cristal ofensivo. Creo que empezamos bien el partido y de ahí vinieron nuestras rachas. Pero, obviamente, son un buen equipo. Van a seguir su propia racha. Así que intentemos no bajar la cabeza cuando eso ocurra y seamos capaces de responder y provocar otra racha”.

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La falta de Reid encendió a Wembanyama, que no necesitaba más motivación.

Wembanyama anotó 18 puntos en el primer cuarto, con 6 de 8 en tiros de campo y 2 de 3 en triples.

“Creo que es superimportante para nosotros la forma en que empezamos el partido, porque marca la pauta”, dijo Wembanyama. “Ahora el reto es hacerlo durante 48 minutos”.

Los Timberwolves abrieron el tercer cuarto con una racha de 14-2 para empatar el partido a 61 tras ir perdiendo por 18 puntos en la primera mitad. Minnesota rechazó tres intentos de pase alley-oop a Wembanyama antes de que llegaran al poste de dos metros.

Los Spurs recuperaron una ventaja de dos dígitos en el tercer periodo, impulsados por un bloqueo de Johnson a un intento de mate de Rudy Gobert, seguido de un salto corto tras golpear a Edwards bajo el aro.

“Nos alejamos de lo que estaba funcionando”, dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch. “Nuestra defensa se vino abajo. Encajamos 30 puntos, creo, en los últimos seis minutos del tercer cuarto. Gran parte de ello se debió a la contención del balón”.

San Antonio mantuvo a su rival por debajo de los 100 puntos por quinta vez en 10 partidos esta postemporada.

“Creo que hicimos un buen trabajo de resistencia al principio del reloj”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Han demostrado a medida que ha ido avanzando la serie, que han intentado jugar más rápido a veces y que son duros cuando se ponen cuesta abajo. Creo que cuando hemos tenido mejores puntos de inicio, más conectividad al comienzo de las posesiones, creo que realmente nos ha ayudado a estar en una cadena y estar organizados y conectados defensivamente.”