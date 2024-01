René “El Chulo” Santiago entrelaza sus obligaciones como empleado de mantenimiento en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, con las aspiraciones que tiene como boxeador.

Además, hace espacio en su complicado calendario para compartir sus conocimientos en el boxeo con un puñado de jóvenes de la comunidad Punta Santiago, en Humacao, motivado por el deseo de cultivar futuros campeones, así como llevar charlas a escuelas, entre otras iniciativas.

Pero, sobre todo, Santiago intenta dejarles el ejemplo a los jóvenes de su barrio de que, con disciplina y dedicación, todo es posible.

“Tengo a mi cargo un grupo de niños entre las edades de siete a 12 años. Son 10 varones y seis féminas. También visitamos escuelas. Muchos se están iniciando y motivando para levantar el boxeo en Humacao”, compartió Santiago,

Santiago reúne a los jóvenes todos los sábados durante cuatro horas y les enseña las destrezas básicas de boxeo.

René Santiago se dirige a la pelea más importante de su carrera cuando enfrente a Jonathan González el 2 de marzo. ( Suministrada )

“Hubo un tiempo de escasez de boxeadores de Humacao y queremos solidificarlo para que no muera”, insistió.

El púgil tomó mayor relevancia en la comunidad desde que ganó el título interino de las 108 libras en octubre pasado. No tenía en agenda inmediata pelear por el cetro, pero el reconocido campeón de esa división, el también boricua Jonathan “Bomba” González, enfermó varios días antes de su defensa frente a Gerardo “Cascabel” Zapata, por lo que la OMB ordenó una pelea entre “El Chulo” y el nicaragüense Kevin Vivas.

Santiago fue hasta Managua para el importante compromiso y supo aprovechar el momento. Allí, en el coliseo que lleva el nombre de otro inmortal del pugilismo, Alexis Argüello, el humacaeño se apuntó un nocaut sobre Vivas en el duodécimo asalto para quedarse con la faja interina.

Ese reconocimiento ante su comunidad se incrementó cuando se confirmó que enfrentará a “Bomba” González el 2 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, como una de las peleas coestelares del cartel que protagonizará la campeona unificada de las 126 libras, Amanda Serrano.

Pero Santiago no quiere quedarse solo con sus logros y prefiere compartir lo que sabe con otros jóvenes para que, igual que él, logren las metas que se propongan en la vida.

“Desde el 2020 cuando gané mi primer título latino y entré a los primeros 10 en las clasificaciones, han ocurrido todas estas oportunidades. Es una gran bendición”, destacó el disciplinado atleta, quien disfruta del momento que vive como boxeador y como líder de su comunidad.

“Estoy contento, pero tranquilo porque es algo que lo soñé, lo trabaje y llegó cuando menos lo esperaba, (pero) tenía la certeza de que ocurriría porque mi sueño era estar en este nivel”, afirmó.

El púgil mantiene los pies firmes en la tierra a pesar de la reciente notoriedad que ha ganado en su natal Humacao.

“Mi vida ha cambiado. Soy el querendón en mi zona ya que soy el primero que es campeón latino y mundial interino. El cariño y respeto de la gente siempre lo tengo. Es un complemento en mi carrera. La gente me trata con mucho respeto y cariño. Me piden fotos y preguntan si me pueden ir a ver entrenar. Se han abierto muchas puertas para mí y mi familia”, reconoció.