René “El Chulo” Santiago se encontraba en el proceso de completar su registro en un hotel en Managua, Nicaragua, cuando recibió una noticia que cambió el trayecto de su carrera en el boxeo rentado.

El púgil de 31 años y natural de Humacao, llevaba años esperando por la oportunidad para disputar un título mundial. Finalmente se asomó, aunque de la manera menos convencional. Jonathan “Bomba” González tenía el compromiso de arriesgar la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de los 108 libras, ante Gerardo Zapata. Sin embargo, los promotores se vieron forzados a improvisar cuando González se enfermó dos días antes del evento.

Santiago (13-3, 10 KO) aprovechó el momento y se apuntó un nocaut de duodécimo asalto sobre el local Kevin Vivas (7-1, 2 KO). Ahora, es el campeón interino de la OMB.

“Cuando me confirmaron la noticia, estaba emocionado y privilegiado. Debuté como profesional en el 2014 y solamente tengo 15 peleas. Estuve dos años inactivo por asuntos de manejo y luego se sumó otro año por la pandemia. Hubo muchos complicaciones, pero me clasifiqué cuando me hice campeón Latino de la OMB y se me dio la oportunidad de ser el campeón interino”, compartió Santiago.

En el último asalto, Santiago conectó un jab a los planos bajos de Vivas, quien no se recuperó.

“Lo primero que dije fue ‘lo logré’”, dijo. “Fue algo grande, estaba emocionado. Fueron muchos años luchando y finalmente se logró”.

Santiago explicó que la OMB le concederá a González 180 días para informar si permanecerá en las 108 libras o optará por subir a las 112.

“Son las reglas. Tiene que defenderlo en ese término. No somos los mejores amigos, pero hemos entrenado juntos y se sabía que esto podía pasar. Entiendo que hay suficientes oportunidades para todos. No tengo el interés que sea con Bomba porque es mi compatriota, pero de darse, sería un honor pelear contra el campeón”, indicó.

Mientras tanto, Santiago tiene la intención de disfrutar el momento.

“Mi vida dio un giro de 180 grados. Fue algo inesperado, pero definitivamente que con esta victoria cambió todo, mi entorno y mis pensamientos. Para mi familia viene cosas buenas que por tantos años estuve soñando”, concluyó.