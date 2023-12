Cuando Most Valuable Promotions (MVP) anunció que Jonathan “Bomba” González verá acción en la cartelera del 2 de marzo en el Coliseo Jose Miguel Agrelot, omitió el nombre del oponente.

El actual campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 108 libras, está atado a una pelea contra el interino René “El Chulo” Santiago, sin embargo, el grupo manejo todavía espera por una oferta formal para enfrentar a González durante el mencionado evento.

Santiago conquistó la faja interina el pasado octubre cuando derrotó a Kevin Vivas por nocaut en el duodécimo asaltos. Enseguida, la OMB determinó ambos debían enfrentarse.

“Se ha hablado de la pelea, pero no he visto contrato ni he firmado un documento”, afirmó Santiago (12-3, 9 KO). “De que la pelea será conmigo, son especulaciones en estos momentos. Estoy dispuesto a pelear y ya estoy entrenando porque no me cogerán con los calzones abajo”, agregó.

Se especula que González subiría a las 112 libras en lugar de un duelo contra Santiago. Jesse Rodríguez unificó los títulos de la OMB y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división mosca, pero tiene en agenda dejarlos vacantes para ascender a las 115 libras. Eso abriría la puerta para que González figure como aspirante a la faja de la OMB si recibe el visto bueno.

El bando de Santiago se mantendrá atento.

“Estamos en la mejor disposición en la fecha (2 de marzo). Que la OMB nos diga los pasos a seguir. Si Jonathan quiere pelear en las 108 libras, no puede ser contra otro que no sea René”, insistió Margaro Cruz, quien maneja la carrera de Santiago.

René Santiago celebra cuando Kevin Vivas le informó el referí que no le interesaba continuar la pelea. ( Suministrada )

“La pelea no se ha concretado todavía. No han presentado un contrato, pero estamos esperando y a la mejor disposición de pelear. Veremos lo que ofrecen”, continuó.

En cuanto a la posibilidad de que González abandone la división, Cruz no quiso abundar.

“Es especulativo. Primero veremos lo que ellos tienen y si es algo razonable. Nos interesa pelear y saben que es la pelea es fuerte de la cartelera. El público en Puerto Rico la quiere ver. Si Jonathan se queda en la división, tiene que pelear con René”, concluyó.