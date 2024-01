Reyneris Gutiérrez no tenía un compromiso anotado en su agenda cuando recibió una llamada con una oferta. Le propusieron retar al puertorriqueño Oscar “Pupilo” Collazo, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 105 libras, durante la cartelera del 27 de enero en el Footprint Center en Phoenix, Arizona.

“Me agarraron por sorpresa porque no esperaba esa llamada de la OMB porque peleo por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero las oportunidades no se dejan ir porque no se dan todos los días”, compartió Gutiérrez desde Managua, Nicaragua.

Durante el 2023, Gutiérrez hizo dos combates. En junio de 2023 retó al australiano Alex Winwood por el cinturón Internacional del CMB. El nicaragüense perdió por decisión unánime. Cuatro meses después, superó a Natanael Rocha para regresar a la ruta ganadora.

“La pelea contra Collazo significa mucho porque vengo de una familia de escasos recursos y me he dedicado desde pequeño al boxeo. Esta pelea es una gran oportunidad que cambiaría mi vida en muchos aspectos en lo personal. Prometo echarle todas para ganar”, sostuvo Gutiérrez.

“Desde los 14 años me dediqué a boxear. Siempre soñé con la oportunidad de hacerme campeón, me le han dado y hay que aprovecharla”, insistió.

Gutiérrez compartió que ha estudiado las pasadas peleas de Collazo.

“Hemos entrenado fuerte en el gimnasio, muy concentrado en esta pelea y las cosas nos han salido bien. Será necesario pelear inteligente porque Collazo es un tremendo peleador, muy fino. Hemos estado viendo las peleas y trabajado en base a eso. Sobretodo, hay que ser inteligente”, explicó.