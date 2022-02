El boxeador californiano José Ramírez no se mortifica por haber perdido su invicto, además los cetros de la Organización Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo de las 140 libras a manos de Josh Taylor en mayo de 2021 en una cerrada decisión.

Eso no significa que descarta una oportunidad para enfrentar a Taylor nuevamente.

Sin embargo, primero deberá superar al puertorriqueño José “Sniper” Pedraza cuando midan fueras el 4 de marzo durante la cartelera que Top Rank presentará en el Save Mart Arena en Fresno, California.

“Por la derrota aprendí muchas cosas como boxeador y como persona. También creo que me ayudó a mirar los errores que cometo que a veces cuando uno gana no los ve. He trabajado bastante para ser más defensivo. Como persona me ha ayudó a ser mentalmente más fuerte y mantenerme concentrado en la pelea mientras dejo a un lado otras situaciones”, compartió Ramírez desde Riverside, California.

El púgil de 29 años relató que hizo una introspección después del revés y ha percibido una renovada energía mientras entrena para el duelo contra Pedraza.

“He regresado con más hambre y ganas de seguir en este nivel peleando con los mejores, haciendo peleas grandes y más motivado. Siento menos presión y de verdad me he divertido en este campamento. Todo los días de preparación me los he gozado. Me siento como un boxeador con menos presión y nuevamente enamorado del deporte”, compartió.

Para su primer compromiso en ocho meses, Ramírez no quería a un oponente de segunda categoría. Por ello, aceptó enfrentar a Pedraza, quien ha sido campeón mundial en dos categorías.

“Soy uno de los mejores en la división súper ligera, no tengo que ir en reversa o una pelea fácil. Uno tiene que pelear contra los mejores. Quería la revancha con Taylor, pero no me gusta ser dramático ante el público solicitando una revancha. Me quiero ganar esa posición otra vez y eso lo que busco”, afirmó.

José Ramírez asegura que ha tenido un gran campamento para la pelea ante Sniper Pedraza. Afirma sentirse hoy en día sin presión. (Top Rank) ( Suministrada )

El duelo entre Pedraza y Ramírez originalmente fue programado para el 15 de febrero, pero debido a que el boricua tuvo que detener los entrenamientos por haber dado positivo a la variante Ómicron del virus COVID-19, el mismo fue aplazado.

“Solamente se atrasó cuatro semanas. Desconozco si me ha afecte o no. Seguí manejando el entrenamiento bien, haciendo más asaltos de guanteos y entrenando calmado. Me dio tiempo para agarrar mi dieta, estoy bien y eso me ayudará bastante en lo físico”, dijo.

Ramírez indicó que entrena a consciencia para un oponente de calidad.

“Pedraza es un buen boxeador que ha peleado con buenos boxeadores. Se cambia de zurda a derecho, tiene buenas cualidades y espero ofrezca lo mejor de él para darle el público un buen espectáculo”, advirtió.

La función del 4 de marzo será transmitida en vivo por ESPN+.