El paso inicial de Robeisy Ramírez en el boxeo rentado ocurrió con el pie izquierdo.

En el 2019, el púgil cubano sufrió una derrota ante Adán Gonzales en su primer combate. Enseguida, varias voces cuestionaron la entrega de Ramírez dentro del gimnasio y si podía recuperarse de semejante percance.

Sin embargo, Ramírez acogió esa realidad como una lección aprendida e hizo los cambios que entendió eran necesarios. El pasado 1 de abril superó a Isaac Dogboe por decisión unánime y ahora es el nuevo campeón pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Pasó algo que no era lo que todos esperaban. Había mucha expectativa porque había firmado con Top Rank. Nadie anticipaba que pero ocurrió y si no hubiese pasado, no sería el atleta que soy”, confesó Ramírez durante una visita a Puerto Rico junto con el boxeador puertorriqueño Xander Zayas. “Si no fuera por esa derrota, no estaría en el lugar donde me encuentro ahora”.

PUBLICIDAD

El campeón mundial de boxeo Robeisy Ramírez le entrega unos guantes firmados a Ysmael Romero. ( David Villafañe Ramos )

Ramírez, doble medallista de oro en Juegos Olímpicos, reconoció que el revés le hizo descubrir que no podía dar nada por sentado en el boxeo rentado.

“Hubiese seguido en lo mismo, con la mentalidad de lucí mal, pero gané. El resultado me llevó a irme a entrenar con Ismael Salas. Siempre he tenido los pies en la tierra, pero pensé que podía ganar la pelea (contra Gonzales) sin hacer mucho esfuerzo basado en lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. En el gimnasio era el hombre”, sostuvo.

“Creía que las cosas eran así y choqué con la realidad”, agregó.

Ramírez tiene como objetivo defender el cetro de la OMB y, después, hacer las peleas para unificar los cuatro cinturones de la división.

“Voy a seguir con la misma hambre que siempre me ha caracterizado, seguir ganando, construyendo la historia que estoy haciendo en esta nueva etapa de mi vida. Defender el título sin temor a perderlo para que sepan que soy el campeón y después buscar la unificación”, concluyó.