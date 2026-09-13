Ryan García demoró 10 años en ganar su primer campeonato mundial. En cambio, requirió de apenas 4:25 minutos el sábado para acabar con Conor Benn en la primera defensa de su título wélter del Consejo Mundial de Boxeo.

“Más o menos imaginé que iba a venir hacia mí como un loco”, dijo García (26-2, 21 nocauts), al explicar lo que esperaba de su retador. “En el segundo asalto, dije que ya estaba cansado de que viniera hacia delante y pensé: ‘voy a mantenerme firme un poco’... y entonces lo atrapé con un golpe brutal”.

La derecha precisa de García a la mandíbula envió a Benn a la lona temprano en el segundo asalto. Momentos después, con el inglés contra las cuerdas, García descargó una ráfaga de golpes que llevó al árbitro Thomas Taylor a intervenir y terminar el combate en la marca de 1:25 minutos, desatando la euforia de buena parte de los 18,855 espectadores que llenaron el recinto.

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“Es exactamente lo que pensé que era; entró e intentó pelear conmigo. Creo que necesita ser un poco más paciente. No creo que tenga suficiente experiencia. Creo que volverá. Le tengo un nuevo nivel de respeto”, añadió el monarca.

El combate fue más que otra pelea estelar. Marcó un cruce de caminos que definía la carrera de ambos boxeadores.

Para García, consolidó su lugar en la división de las 147 libras como un campeón sólido y legítimo, en lugar de una atracción talentosa cuya carrera a menudo había estado definida por los escándalos, la irregularidad y el potencial no concretado.

La victoria convincente colocó a García en posición de disputar una lucrativa pelea wélter contra otros nombres destacados de la división, incluido el hondureño Teófimo Lopez, quien estaba a pie de ring, u otro gran duelo con Devin Haney, quien también asistió.

Para Benn, de 29 años (25-2), lo más probable es que regrese a la división de peso mediano tras fallar en su primera oportunidad por un título mundial y en su intento de escapar de la considerable sombra de su padre, el excampeón en dos divisiones Nigel Benn.

Tras la pelea, Benn fue trasladado a un hospital para observación.

En el combate coestelar, Jai Opetaia (31-0, 24 nocauts) soportó con paciencia varios asaltos cautelosos antes de noquear a Noel Mikaelian en el noveno asalto de su pelea programada a 12 rounds por el campeonato lineal de peso crucero.

Opetaia sorprendió a Mikaelian (28-4) con una combinación de golpes y dos ganchos demoledores, y luego lo hizo retroceder contra las cuerdas con una potente derecha. El árbitro Harvey Dock aplicó una cuenta de ocho de pie antes de determinar que Mikaelian no podía continuar, y dio por terminado el competitivo combate por nocaut técnico a 1:30.

Da’Mazion Vanhouter (13-0, 10 nocauts) no perdió tiempo en su pelea de peso pesado programada a ocho asaltos, al conectar una derecha devastadora en la marca de 1:58 del primer asalto para noquear a Raphael Akpejiori (19-4).

En la pelea de peso ligero a 10 asaltos que abrió la cartelera principal, Andres Cortes (26-0) retuvo su cinturón con una decisión unánime sobre Mark Magsayo (29-3). Los tres jueces entregaron tarjetas idénticas de 97-93.