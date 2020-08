Henry ‘Moncho’ Lebrón no permitió que el desespero se apoderara de él mientras aguardaba por una fecha para su retorno al ring por primera vez desde el pasado febrero.

El viernes 21 de agosto, el peso súper pluma enfrentará a Luis Porozo (15-3, 8 KO) durante la cartelera que tendrá como escenario el Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida.

“Estoy loco por pelear. Estaba cansado de esperar. Primero tuve una fecha en junio y al no darse esa oportunidad, estuve un poco “down” porque estaba motivado por pelear en Las Vegas en una cartelera de Top Rank por ESPN donde mucha gente me iba a ver. Pero no me desanimé, sino que seguí entrenando para estar en mejor posición ahora”, compartió Lebrón (12-0, 9 KO).

PUBLICIDAD

“Soy de los que pienso que todo tiende a caer en su lugar. Se están haciendo carteleras en agosto, así que había que coger la pelea, no había break de seguir esperando”, agregó.

El zurdo tendrá de frente un oponente conocido. El pasado junio, Porozo enfrentó y perdió por decisión unánime ante Orlando “Zurdo de Oro” González, quien es primo de Lebrón.

“Tuve la oportunidad de ver esa pelea y Porozo es el tipo de boxeador que puede ser complicado. A Orlando se le hizo incómodo. Sé lo que (Porozo) puede traer, aunque ahora será un ring más pequeño. Es un boxeador mañoso y hay que estar vivo con él. No puedo predecir cómo terminará la pelea porque hay que ver cómo viene esa noche”, advirtió Lebrón.

Crece la familia boricua en Top Rank

La empresa promotora Top Rank nunca le ha quitado la mirada al talento puertorriqueño. Además de Lebrón y González, cuenta con el joven de 17 años Xander Zayas y, recientemente, firmó a Omar Rosario a su cantera de talento.

“Eso está tremendo. En Puerto Rico existe unos boxeadores con hambre de ser alguien en el deporte y hacen falta más que quieran darle gloria a Puerto Rico. Orlando y yo tenemos la calidad para disputar un título mundial y ganarlo para estar en el libro de los campeones de Puerto Rico. Diría que como máximo en los próximos tres años debemos estar disputando títulos mundiales. Creo que así será y vamos a obtener esas victorias”, afirmó Lebrón.

PUBLICIDAD

Rosario integró el Equipo Nacional de boxeo y debutará el 21 de agosto durante una cartelera de All Star Boxing en el Osceola Heritage Park in Kissimmee, Florida. El pasado marzo firmó con Split T-Management para que lo representara en las negociaciones con una empresa promotora. Esta semana, estampó su firma con Top Rank.