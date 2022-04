Nueva York. Para el combate de este sábado entre Amanda Serrano y Katie Taylor hay varias vías para poder disfrutar de la cartelera y del momento histórico en que la puertorriqueña y la irlandesa hagan historia como las primeras mujeres protagonistas de un cartel boxístico en la Meca del Boxeo, El Madison Square Garden.

El portavoz de prensa del grupo de Serrano, Fernando Gaztambide, confirmó que son varias las opciones para poder disfrutar de la cartelera si usted no pudo viajar a Nueva York. No es solamente a través de la aplicación de DAZN, principal medio que televisará el choque.

Digamos que existe la alternativa Tito Trinidad, en la cual usted puede, como en los tiempos en que el peleador de Cupey Alto estaba en su mejor momento, ordenar un paquete de ‘pay per view’ y verla desde su casa.

Según Gaztambide, operadores de cable como Liberty y de televisión digital como DirecTV y Dish Network, ofrecerán el evento con un costo de $24.99. Gaztambide dijo que la información le fue provista por Jennifer Marín, de Pay Per View Sports.

Para verificar la disponibilidad debe comunicarse con su proveedor de servicio.

Otra alternativa, digamos como en los tiempos de Miguel Cotto cuando el boxeo llegó a las salas de cine, regresará a través de Caribbean Cinemas.

La empresa mostrará el programa en sus salas de Barceloneta, Las Catalinas, Western Plaza, Montehiedra, Ponce Towne, San Patricio, Distrito VIP y Plaza Las Américas desde las 7:30 p.m. con un costo de $20 que incluye el IVU.

Y por supuesto, está la alternativa ‘Amanda Serrano’, la vía más aclimatada a los tiempos: el ‘streaming’.

Katie Taylor estuvo hoy activa en una sesión de entrenamiento público realizada para promover la pelea. ( Ramón “Tonito” Zayas )

La compañía DAZN es una compañía global de eventos deportivos con alcance global que se utiliza mediante una aplicación en sus aparatos electrónicos inteligentes, sea teléfono, tableta, computadora o televisor.

Además de boxeo, esta muestra una variedad de otros deportes y funciona mediante suscripción. Usted tiene la alternativa de pagar $19.99 mensualmente o $99.99 por un año completo. Pero, al igual que otros servicios de tipo streaming, usted puede suscribirse, pagar el mes y luego cancelar el servicio.

Finalmente, Gaztambide dijo que la señal se venderá a establecimientos comerciales que deseen proyectarlo, pero el precio comercial varía del servicio a suscriptores.

El cartel constará de ocho combates estelarizados por el choque de la división pluma que coronaría a una campeona indiscutible de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Amanda Serrano también participó de la actividad. ( Ramón “Tonito” Zayas )

La acción comenzará alrededor de las 5:00 p.m. y contará con los choques entre Skye Nicolson y Shanecqua Paisley Davis; Austin Williams vs. Chordale Booker; Khalil Coe vs. William Langston; Reshat Mati vs. Joe Eli Hernández; Galal Yafai vs. Miguel Cartagena; Franchon Crews Dezurn vs. Elin Cederroos; y el choque entre Jessie Vargas y Liam Smith en la división super welter.

El combate entre Serrano y Taylor ha sido anunciado para cerca de las 10:30 p.m.