Shakur Stevenson está a dos días de defender sus títulos ante Robson Conceição.

El campeón del peso junior ligero de la OMB, CMB, y Ring Magazine defenderá sus cinturones este viernes en la noche ante el brasileño Conceição (17-1, 8 KO) en el Prudential Center, esto en su vecindario en Newark, Nueva York.

Stevenson, medallista de plata olímpico por los Estados Unidos en Río 2016 e hijo de un padre puertorriqueño, es nativo de Newark y peleará así por primera vez en su casa como campeón mundial.

Hoy miércoles, ambos se vieron cara a cara en la conferencia de prensa previo al pleito. Allí Stevenson (18-0, 9 KO) se cantó listo no solo para presentarse como campeón ante los suyos, sino para defender con éxito sus coronas.

PUBLICIDAD

“Estoy listo para pelear. Realmente no me enfoco en la presión. No me importa todo eso. Estoy más concentrado en hacer mi trabajo este viernes por la noche. A fin de cuentas, estoy listo para pelear. Solamente puedo pensar en pelear y realizar una gran actuación. Eso es todo lo que tengo en la mente”, dijo Stevenson, quien, sin embargo, reconoció que Conceição es un rival al que debe dominar.

“Es un buen peleador. Pero yo pienso que perdió contra Óscar Valdez. Si lo dejaste en las manos de los jueces, perdiste. Yo peleé contra Valdez y le di una paliza. No tengo ninguna excusa. Dice que tenía COVID o algo antes de su última pelea. Pero solamente estoy escuchando excusas. Estoy listo para pelear. Dile que no tenga excusas este viernes por la noche. Estoy listo para darle una paliza”.

Además le advirtió a su rival que buscará ganar por nocaut.

“Nunca lo dejo en las manos de los jueces. Entro al ring y agarro todo lo que quiero”.

Conceição, por su parte, dijo estar motivado por la oportunidad de reconquistar su corona y ganar otras.

“Estoy muy motivado. He entrenado toda mi vida para este momento. El mundo pudo ver que era mejor que Óscar Valdez. Debería haber ganado. Por ende, no está defendiendo dos títulos porque uno de ellos debería haber sido mío. Soy un campeón sin corona, y estoy listo para este viernes”, dijo Conceição.

“Shakur es alguien que yo realmente respeto. Es un gran atleta. Se nota que es joven, quizás demasiado emocionado y por eso habla demasiado. Pero este vieres solo habrá un campeón y ese campeón seré yo”.

En la coestelar del programa el peso ligero y medallista de plata olímpico de Estados Unidos Keyshawn Davis (5-0, 4 KO) da un paso adelante en oposición contra Omar Tienda (25-5, 18 KO). La pelea está pactada para un máximo de ocho asaltos.