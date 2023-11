El boxeador de sangre puertorriqueña Shakur Stevenson es campeón en tres divisiones.

Stevenson (21-0, 10 KO) capturó la noche del jueves el vacante cinturón ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con una victoria por decisión unánime sobre el dominicano Edwin De Los Santos (16-2, 14 KOs) durante el evento que tuvo como escenario en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

El zurdo de 26 años ofreció una clínica de boxeo, raramente dando a De Los Santos alguna oportunidad de conectar golpes, alejándose para evitar intercambios.

De Los Santos se mostró frustrado a medida que avanzaban los asaltos y comenzó a burlarse de Stevenson en el quinto. Sin embargo, Santos no pudo descifrar el código de Stevenson y pasó los asaltos finales recibiendo contragolpes y fallando en sus intentos de conectar.

Un juez lo vio 115-113, mientras que los otros dos lo tuvieron 116-112, todos a favor de Stevenson.

“Tuve una mala actuación. No me sentía muy bien, así que tendré que vivir con eso. Está bien. Vine aquí y obtuve la victoria, y eso es todo lo que quería hacer. Simplemente no me sentía bien. No me sentía bien antes de la pelea. Honestamente, ya me había dicho a mí mismo que si me siento así en el ring y si no va bien, me aseguraré de boxear y obtener la victoria”, reaccionó Stevenson.

Stevenson, al parecer, sufrió una lastimadura en la mano izquierda. De Los Santos, incluso, no estuvo conforme con el resultado.

“Todos sabemos lo que pasó. Él (Stevenson) vino a una carrera de atletismo. No vino a pelear. Demostré que estoy en un nivel más alto porque nunca se paró para pelear conmigo como lo hace con otros peleadores. Hice mi trabajo. Él vino a sobrevivir. Eso es lo que hizo. Le regalaron el título, pero soy el campeón del pueblo”, sostuvo De Los Santos.

Navarrete y Conceição empataron

El combate entre Emanuel “Vaquero” Navarrete (38-1-1, 31 KO) y Robson Conceição (17-2-1, 8 KO) terminó en un empate mayoritaria.

Navarrete, actual campeón mundial júnior ligero (130 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), retuvo su título en una difícil batalla. El mexicano tuvo problemas con los movimientos de Conceição, pero eventualmente encontró el ritmo desde el cuarto asalto con combinaciones que derribaron al retador.

Emanuel Navarrete y Robson Conceição intercambian golpes durante la pelea en las Vegas, Nevada. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Conceição demostró corazón y resistencia al regresar para intercambiar golpes en el centro del ring en el quinto asalto. A menudo conectó a Navarrete con contragolpes de derecha y parecía ganar impulso, pero fue enviado a la lona de nuevo en el séptimo asalto. Conceição se desarrolló en los últimos episodios, intercambiando golpes hasta los segundos finales del duodécimo.

Un juez lo tuvo 114-112 a favor de Navarrete, pero los restantes dos la apreciaron 113-113.

“La decisión es bien merecida. Robson es un gran peleador. Dejó su corazón en el ring. Hubo algunos detalles con respecto a la técnica, pero logramos lo que dijimos que íbamos a hacer. Dimos un gran espectáculo para el público. Merece la revancha, pero esa decisión no depende al 100% de mí. Pero, si sucede, entrenaría aún mejor. Él sabe cómo peleo y sé cómo pelea él, así que sería una excelente pelea”, dijo Navarrete.

Conceição también reconoció que lo apropiado sería una secuela.

“Fue una pelea dura. Es muy fuerte. Fue difícil. Pero sé lo que hice esta noche. Fue una buena pelea. Merece una revancha. Si conseguimos la revancha, entrenaremos más duro y daremos una pelea aún mejor”, concluyó.