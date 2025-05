Si el boxeador filipino Manny Pacquiao prueba que la edad es solo un número con un triunfo en su retorno al ring tras casi cuatro años de su retiro, el inmortal del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, el boricua Iván Calderón pondera considerar ponerle los guantes una vez más.

“Esta pelea me motiva a mí a hacer un comeback a los cincuenta años. Estamos hablando ya que esto es un negocio, ya no es deporte; ya es cuánto me van a pagar. ¿Es más de lo que me gané cuando era campeón en mis tiempos? Vamos a hacerlo", compartió Calderón en una llamada con Primera Hora para conversar sobre el regreso de Pacquiao.

PUBLICIDAD

Relacionadas Manny Pacquiao sale del retiro tras casi cuatro años desde su última pelea

El boricua ya tiene 50 años, y en una ocasión le extendió la invitación para hacer una pelea de exhibición al púgil nicaragüense Román “Chocolatito” González, quien ha sido cinco veces campeón mundial, en cuatro divisiones distintas.​

“Si Manny gana, (me atrevo a regresar al ring), pero todo depende con quién... porque si el que es llama la atención económicamente, seguro. Bromeando un día le tiré a ”Chocolatito”. Le dije, estamos disponibles para hacer una exhibición o lo que sea, pero estamos hablando ya de otro peso que no es el mío”, confesó Calderón, que se ha mantenido ejercitándose tras su nuevo rol de entrenador.

Calderón, al momento, solo está bromeando. Pacquiao, por su parte, ya entrena para su regreso al ensogado a sus 46 años ante el estadounidense Marrio Barrios, el 19 de julio en el MGM Grand, de Las Vegas.

I’m back.



On July 19, I return to the ring to face WBC Welterweight Champion Mario Barrios at the MGM Grand in Las Vegas.



Let’s make history! #TeamPacquiao 🇵🇭 pic.twitter.com/KEscQEims0 — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) May 21, 2025

De 30 años, Barrios (29-2-1, 18 KO’s) ostenta el título mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La faja la pondrá en juego ante el peleador filipino (62-8-2).

“La experiencia hace los resultados y hace logros, que la gente piensa que no lo podemos hacer por la edad que tenemos. Su único reto es la edad, más nada, porque no tiene ningún reto, él lo hizo todo en su vida. Él no tiene nada que demostrar, pero tras retirado quiere dejar ver que todavía tiene la habilidad, el empeño y el hambre de hacerse campeón mundial”, dijo Calderón.

“Tenemos que estar claro que las edades pasan y los dolores van a llegar y jamás y nunca, uno va a llegar como el nene que tenía veinte años atrás. No podemos engañar al público”.

PUBLICIDAD

La última pelea de Pacquiao, único peleador en la historia en haber sido campeón en cuatro diferentes décadas, fue el pasado 21 de agosto de 2021, cuando cayó ante el cubano Yordenis Ugás por decisión unánime.

Posible historia a repetirse

El retorno al ring luego de un anuncio de retiro que pareciera para siempre, no es nuevo en el boxeo.

El peleador George Foreman se retiró en 1977, pero una década más tarde, en 1987, regresó al campo.

En 1994, se habría convertido en el boxeador más veterano en conseguir un título a sus 45 años al vencer a Michael Moorer, que en ese momento tenía 26 años.

Pero luego, el también estadounidense Bernard Hopkins se convirtió en el boxeador más viejo en ganar y unificar títulos mundiales en la división semipesado tras derrotar al kazajo Beibut Shumenov por decisión dividida. Tenía 49 años.

Iván Calderón es actualmente entrenador de peleadores como Kiria Tapia. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Viendo esos boxeadores que se mantienen activos, se mantienen sanos, no tienen vicio, no tienen droga, es ejemplo de que todo en la vida se puede, no importa la edad”.

No obstante, el excampeón mundial en dos divisiones, 105 y 108 libras, sostuvo que no conoce la condición física del filipino y que, además, desconoce que hizo rutina tuvo durante el tiempo que se alejó del boxeo.

“No he conocido bien la vida de Manny Pacquiao después del retiro. No sé qué tan abandonado tuvo ese cuerpo si no estuvo activo hasta ese tiempo. Hay que ver cómo él se mantuvo en esos tres años de retiro, si se mantuvo haciendo algo o estuvo completamente retiro dedicándose a la política. Si fue así, puede ser un poquito cuesta arriba con este muchacho con hambre joven y grande”, aseveró.

PUBLICIDAD

El equipo de Pacquiao anunció su regreso la pasada semas, apenas horas después de que admitiera su derrota en un intento por conseguir otro escaño en el Senado de Filipinas.

Mula sa aking puso, maraming salamat. 🙏



Hindi man ako nagtagumpay sa pagtakbo sa Senado, lubos ang aking pasasalamat sa bawat boto, dasal, at suporta.



Ang puso ko ay mananatiling nasa bayan. At ang pangarap ko para sa bayan na maiahon ang bawat pamilyang Pilipino ay hindi… pic.twitter.com/LHuWXIoDjo — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) May 15, 2025

Calderón compartió que en una ocasión pudo observar el estilo de pela de Barrios, rival del filipino.

“Es un boxeador que no tira mucho, pero es grande. Utiliza bien el jab... pero el conocimiento, la rapidez y la experiencia es de Manny Pacquiao”.

Pacquiao ganó 12 títulos en un récord de ocho categorías de peso, desde peso mosca hasta superwélter, convirtiéndose en una de las mayores atracciones del boxeo. Será consagrado en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional el próximo 8 de junio.