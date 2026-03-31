Con la confianza intacta, el campeón boricua Xander Zayas aseguró que tiene todas las herramientas para derrotar al estadounidense Jaron “Boots” Ennis cuando choquen el próximo 27 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, en lo que ya se perfila como el combate más exigente para el puertorriqueño.

Zayas (23-0, 13 KO’s) pondrá en juego sus títulos superwelter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una reyerta que, lejos de intimidarlo, lo motiva aún más.

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“Yo tengo todo, yo tengo el boxeo, la inteligencia, la resistencia, la esquina, el contraataque, la rapidez y la fuerza. Lo tengo todo para salir victorioso una vez más. 23 han tratado y 23 no han podido, este no va a ser la excepción”, expresó Zayas este martes en una videollamada con Primera Hora .

Para Zayas, esta pelea representa la oportunidad de dar el salto definitivo al estrellato.

“Yo podía haber elegido una pelea fácil, cualquiera del top 15, pero yo no estoy hecho para eso. Yo no nací para eso. Yo nací para hacer historia, para seguir escribiendo mi nombre en los libros de la historia y esta es la pelea que hace eso. Esta es la pelea que me catapulta al siguiente nivel”, sostuvo.

“Yo me convertí en campeón el año pasado en junio. Hice mi primera defensa que me convierte en campeón unificado y ahora, es hora de enfrentar al supuesto mejor de las 154 libras y demostrarle que el mejor soy yo”, manifestó el boricua.

Zayas, de 23 años, viene de una victoria en enero, en la que unificó los títulos frente a Abass Baraou por decisión dividida en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Por su parte, Ennis (35-0, 31 KO’s) debutó el pasado octubre en las 154 libras, donde ya conquistó el título interino de la AMB tras un nocaut en el primer asalto sobre Uisma Lima. Venía de unificar en la división wélter en abril 2025 con un triunfo sobre Eimantas Stanionis para sumar el cinturón de la AMB a su faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

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“Misma hambre y mismo enfoque”

A pesar del calibre de su rival, de 28 años, Zayas no contempla cambios drásticos en su estilo de pelea cuando se trepe al ensogado en verano. Mantendrá, indicó, la fórmula que le ha dado sus 23 victorias en igual cantidad de salidas.

“Yo pienso que lo que funciona no hay que cambiarlo, me ha funcionado por 23 peleas. Yo mantengo la misma hambre y el mismo enfoque. Cambia un poco el plan de trabajo porque todos los rivales son diferentes. Eso es lo único que cambiaría”, dijo.

“Pero fuera de ahí... Las mismas ganas de comerme el mundo. Mi papá me dice ‘el mundo es tuyo’ y está ahí para mí, para yo comérmelo”, añadió el púgil.

El puertorriqueño expresó estar acostumbrado a las dudas de los aficionados y expertos del boxeo, que lo colocan como el desfavorecido. Así las cosas, aseguró dejar a un lado cualquier presión externa.

“Todo el mundo está en la totalidad de tener su opinión. Eso es lo que ellos piensan. Nunca me he llevado la presión sobre eso. Siempre me han subestimado. Siempre han dicho que no se puede hacer esto hasta que lo hago y lo logro. La única cosa que en mi mente hay ahora mismo es demostrarme a mí mismo de lo que yo estoy hecho y que todo lo que yo digo es cierto”, comentó Zayas.

“Va genial”

El combate, que será transmitido en vivo por DAZN PPV, promete fuego debido a que los dos peleadores llegan sin conocer la derrota en sus carreras.

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Para retener su invicto y lejos de improvisar, el joven peleador ya lleva semanas de preparación. Con su equipo completo a su lado y un plan de trabajo definido, Zayas indicó que su campamento marcha según lo previsto.

“La preparación va genial. Todo está corriendo como queremos que corra. Los nutricionistas llegaron ayer (lunes). El equipo ya tiene el plan de trabajo que vamos a estar llevando durante el campamento. Llevo ya tres semanas entrenando, moviéndome, a lo que empieza la parte dura del campamento, que vendría siendo de esta semana en adelante”, relató.

El boricua reconoció las cualidades de Ennis, pero confía plenamente en su arsenal.

“Es un boxeador muy atlético. Sabe hacer el ajuste al igual que yo. Lo primordial y el mayor enfoque es tener siempre que estar un paso adelante de él porque él es muy inteligente dentro del ring", sentenció Zayas.