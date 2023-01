Cidra. El 2022 no fue benévolo con José “Sniper” Pedraza.

El púgil puertorriqueño sufrió una derrota a manos de José Carlos Ramírez, luego un empate con Richard Commey y, para colmo, canceló su participación en una pelea contra Teofimo López debido a que se enfermó con influenza.

Sin embargo, Pedraza está determinado a enterrar esos contratiempos en el pasado para concentrarse en el compromiso que tiene en agenda con Arnold Barboza Jr el próximo 3 de febrero en Glendale, Arizona.

“En esta etapa de mi carrera, cualquier oponente que sea elite como Barboza es bueno. Es un contendiente mundial. Barboza es un excelente rival en esta etapa. Está en las clasificaciones de algunos organismos. No lo puedo tomar a la ligera”, compartió Pedraza al concluir una sesión de entrenamiento en su gimnasio localizado en Cidra.

A pesar de que Pedraza tiene balance de 0-1-1 en sus pasados dos combates, está convencido de que todavía posee las habilidades para disputar una faja mundial en las 140 libras. Barboza, por su parte, viene de superar al puertorriqueño Danielito Zorilla por decisión unánime.

Arnold Barboza Jr conquistó el cinturón Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo cuando superó al boricua Danielito Zorrilla el pasado julio. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

“Barboza tira muchos golpes, particularmente rectos. Obviamente, hay que ire con una buena condición, seguir un buen ritmo, trabajar los planos bajos para mermar esa condición. Barboza es bien ofensivo. Zorrilla apretó tarde y lo puso mal. Lo que no se sabe si fue porque la condición de Barboza bajó o por la presión de Zorrilla”, explicó.

Pedraza explicó que utilizó como base la preparación que hizo para enfrentar a López.

“No tuve que comenzar desde cero. Tenía bastante trabajo acumulado, me recuperé bien de la enfermedad y retomé el entrenamiento donde me quedé aprovechando otras áreas. Me ha ido bien el entrenamiento. Cambiamos la estrategia, pero entré con mayor intensidad. De ahora en adelante las peleas son ganar sí o sí”, afirmó el peleador de 33 años.

La función de Top Rank que tendrá como escenario el Desert Diamond Arena, será transmitido por ESPN+ y, a su vez, por ESPN.