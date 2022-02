Cidra. José “Sniper Pedraza se dirige hacia el compromiso del 4 de marzo contra José Ramírez como si fuera a disputar un cetro mundial.

El boxeador puertorriqueño está convencido de que esa debe ser su mentalidad, pues entiende que un triunfo sobre el californiano le representará el mérito que lo colocará a un paso de disputar una faja en las 140 libras. Pedraza llegará al combate con una racha de tres triunfos, mientras que el pasado mayo Ramírez sufrió su primer revés cuando cayó por decisión ante Josh Taylor en una pelea de unificación de los títulos de la división.

“Es una pelea importante ya que Ramírez fue campeón mundial hasta reciente. Ganarle es como si le ganara al campeón mundial. Eso me pondría más alto en las clasificaciones y lo veo de esa manera”, compartió Pedraza (29-3, 14 KO) antes de comenzar hoy jueves una sesión de entrenamiento en su gimnasio ubicado en Cidra.

PUBLICIDAD

“Veo a Ramírez como si fuera el campeón mundial con la oportunidad de que la próxima sería por los títulos. No diría que es una pelea que definiría mi carrera, pero sí que es importante por el hecho de que (Ramírez) fue campeón mundial y un excelente boxeador. Una oportunidad dependerá de lo que ocurra el 4 de marzo”, agregó.

Actualmente, Pedraza ocupa el cuarto lugar de las clasificaciones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la categoría súper ligera. Mientras tanto, Ramírez está primero en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

José "Sniper" Pedraza trabajo en adquirir masa muscular para el duelo contra José Ramírez. ( David Villafane/Staff )

“Es normal que después de su primera derrota está pensando en Taylor, pero también es malo porque se tiene que concentrar en el boxeador que tiene antes de conseguir una possible revancha. Cada cual con su mentalidad y sus metas. Me estoy concentrando en Ramírez, es una pelea sumamente importante”, respondió.

No es la primera vez que Pedraza se encuentra en una situación donde tendrá de frente a un rival que intentará frenar sus planes de conquistar un tercer cinturón mundial. En septiembre de 2019 perdió ante José Zepeda por decisión unánime, resultado que atrasó sus objetivos.

Sin embargo, Pedraza está convenido que la historia no se repetirá.

“Estoy mejor adaptado al peso. Mi derrota con Zepeda ocurrió cuando apenas estaba subiendo a las 140 libras, fue mi primera pelea en ese peso. En las libras que me podían llevar en la noche de la pelea ahora no serán tantas. Ahora me siento más fuerte, con la misma agilidad, así que será bien diferente”, sostuvo.

PUBLICIDAD

A Pedraza no le preocupa que Ramírez contará con la ventaja local dado a que la función tendrá como escenario el Save Mart Arena, en Fresno, California.

“La presión estará sobre él (Ramírez). Pelearé en su casa, él tiene que lucir bien después de una derrota. No soy un boxeador de bajo nivel y tener en mente la posibilidad de una segunda derrota seguida no lo pondría en un buen escenario. Lo veo con presión aunque también estará sobre mí porque pelearé en su casa. Una decisión cerrada lo favorecería, así que tengo que hacer un buen trabajo”, indicó.

El combate entre Pedraza y Ramírez sufrió un cambio de fecha cuando el puertorriqueño dio positivo a la variante Ómicron del virus COVID-19 que lo obligó a pausar los entrenamientos. No obstante, aseguró está completamente recuperado.

“Logré recuperarme bien. Recién salí del COVID me sentía bien, pero cuando intentaba hacer los ejercicios para ponerme al día no podía. Era demasiada la fatiga. Fue cuestión de darle seguimiento constante y pude recuperarme bien”, concluyó Pedraza.