Cidra. En una loma que contempla el valle donde descansa el pueblo que lo vio crecer, encontrará en aislamiento José “Sniper” Pedraza, pegándole a unas guanteletas que sostiene Luis Espada, su padrastro y entrenador.

El excampeón mundial de las 130 y las 135 libras tenía en agenda enfrentar a Javier Molina el pasado mayo en California. Dicho encuentro fue cancelado por la pandemia del virus COVID-19 sin la certeza de que sería reprogramado para una futura fecha.

No obstante, Pedraza entrena con ahínco en la eventualidad de que sea llamado para participar en una de las carteleras que Top Rank pretende presentar durante junio en Las Vegas.

PUBLICIDAD

La Comisión Atlética de Nevada le concedió a Top Rank la autorización para dar eventos sin espectadores. Los primeros dos serán el 9 y el 11 de junio en el MGM Grand Hotel and Casino con la posibilidad de confirmar otras fechas.

“Debido a que no tenemos la facilidad de un gimnasio, hemos tenido que entrenar en la casa. Al principio para las carreras, me tenía que escapar por el toque de queda. Como atleta, esta es mi profesión y como tengo que generar (ingresos), me tenía que mantener corriendo”, explicó Pedraza al completar unas sesiones frente a su residencia en Cidra.

Normalmente, el púgil utiliza el gimnasio ubicado en el complejo deportivo en Cidra. No obstante, el mismo ha permanecido clausurado desde el pasado marzo cuando entró en vigor la primera orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez que limita los accesos a los espacios públicos para minimizar la propagación del coronavirus.

“Hacemos mucho mascoteo y el viejo (Espada) se pone el peto. Hay que inventar mucho aparte del trabajo físico. Prefiero el gimnasio, aunque en la casa está la comodidad de que no tengo que salir, pero en el gimnasio tengo todos los equipos y se nos hace más fácil”, sostuvo.

Pedraza explicó que un preparador físico le envía las rutinas de ejercicios que debe seguir.

“Como me he mantenido corriendo junto con lo que hacemos en casa es suficiente en términos de la condición cardiovascular. Me he sentido bien y para cuando me llamen para pelear estaré listo. No he podido hacer guanteos desde poco después de comenzar la cuarentena porque no se habían suspendido las peleas. Los guanteos son bien importantes. En mi caso, normalmente los hago dos veces a la semana y hacen falta”, explicó.

Además de las carreras matutinas, Pedraza incorporó sesiones en piscina y una bicicleta estacionaria.

“Lo nuevo ha sido la bicicleta por motivo de que no podía salir”, concluyó.