José “Sniper” Pedraza quedó más que complacido con su desempeño ante Mikkel LesPierre y confía que será la carta de presentación que lo llevará a una pelea titular en la división júnior wélter antes que culmine el 2020.

El púgil puertorriqueño venció a LesPierre la noche del jueves por amplia decisión unánime con anotaciones 100-88, 99-89-, 99-89 durante la pelea estelar de la cartelera que tuvo como escenario el MGM Grand Conference Center en las Vegas, Nevada.

“Trabajé lo que quería, lo que practicamos durante los entrenamientos. Seguí las instrucciones de mi esquina, así que me encantó mi actuación”, reaccionó Pedraza.

PUBLICIDAD

Desde el primer asalto, Pedraza estableció el ritmo del combate, asechando a LesPierre y conectando libremente con ambas manos. El boricua concentró su ofensiva tanto a los planos bajos como al rostro y confundió a su rival cambiando la postura a lo zurdo.

En el quinto, Pedraza pasó un susto cuando visitó momentáneamente la lona luego de recibir un golpe al cuerpo. Poco después le devolvió el favor a LesPierre con una rápida combinación.

Al comenzar el sexto asalto, el referí Kenny Bayless detuvo la acción para observar la repetición de la caída de Pedraza. Luego de unos minutos, determinó que fue producto de un tropezón con el pie derecho de LesPierre, por lo que anuló el knockdown.

“Sentí el pisotón y que bloqueé el golpe con mi guante, pero perdí el balance con su pie. Me mantuve tranquilo gracias a la esquina y me concentré en lo que tenía que hacer. Fue un momento extraño porque no sabía que tenían la repetición instantánea. Cuando el árbitro del ring pensé que nos iban a dejar peleando solos”, sostuvo.

Desde entonces, Pedraza mantuvo el control del combate. En ocasiones arrinconó a LesPierre para castigarlo. De hecho, en el décimo asalto se apuntó una segunda caída a su favor para sellar la victoria.

“Entré en la conversación para un título mundial y entiendo que me acerqué un poco más a la oportunidad. Mi cuerpo está mejor adaptado a las 140 libras, me faltaba un poco de más masa muscular que es lo que buscaba sin perder la agilidad. Salí bien y espero pelear nuevamente en unos dos meses”, concluyó.