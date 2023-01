Cidra. Gane, pierda o empate, José “Sniper” Pedraza tiene la intención de continuar en el boxeo después del compromiso ante Arnold Barboza Jr. el próximo 3 de febrero.

Pedraza reconoce que los años en el deporte, en ocasiones, le pasan factura, pero argumentó que aún está al nivel de los mejores púgiles en la división júnior wélter (140 libras). El dos veces campeón mundial lleva más de una década peleando a nivel rentado y, previamente, representó a Puerto Rico en torneos internacionales como aficionado, sin embargo, todavía siente el apetito de competir.

“Siempre se piensa de cuándo llegará el momento de detener lo que es el boxeo, los combates, pero me pongo a pensar de que he hecho grandes peleas contra grandes boxeadores y he salido bien. No he salido maltrecho así que todavía no llegado ese momento”, compartió Pedraza.

En el 2022, Pedraza hizo dos peleas. En marzo fue superado por José Ramírez por decisión unánime y, el pasado agosto, empató con Richard Commey. Aún así, Top Rank se ha esmerado por colocar a Pedraza en posición para lograr sus objetivos.

“Todavía me queda. Obviamente, las cosas pueden cambiar según los planes que tenga la compañía (Top Rank) porque es la que determina si me otorgan la libertad y las cosas cambian un poco. Tal vez venga otro promotor o casa promotora o quedarme agente libre y pelear en diferentes carteleras. No pienso quitarme del boxeo”, dijo.

Cuando suba al ring para enfrentar a Barboza Jr, lo hará convencido de que no ha llegado su momento para abandonar su aspiración de conquistar una tercera faja mundial.

“Todavía siento el deseo de seguir peleando, obtener el título mundial en las 140 libras y ser campeón por tercera ocasión. No voy a negar que sí hay momentos en que digo que tantas injusticias y problemas dentro del mundo del boxeo que uno quisiera quitarse, pero me mantengo firme en los entrenamientos y las ganas están ahí. Aún perdiendo, la compañía me ve como un boxeador elite y un contendiente. En parte, por eso me mantiene peleando”, afirmó.