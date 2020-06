El dos veces campeón mundial José “Sniper” Pedraza regresará a Las Vegas, Nevada, el sábado acompañado por un reducido séquito para el compromiso contra el estadounidense Mikkel LesPierre. El evento será en el MGM Grand Conference Center el jueves, 2 de julio.

El duelo original fue pospuesto debido a que el manejador de LesPierre dio positivo en la requerida prueba del virus COVID-19 que se administra en la sede de las carteleras que presenta la empresa promotora Top Rank.

Pedraza compartió que el uso de la mascarilla es un requisito durante la travesía, lo que representa una “incomodidad”.

“Tanto en los aeropuertos como en los aviones debemos tener la mascarilla puesta. De hecho, en el hotel también. La única excepción es si uno está en la habitación o comiendo”, relató Pedraza (26-3.13 KO). “Es bastante incómodo porque no estamos acostumbrados y es algo nuevo que estamos haciendo”.

Pedraza, de hecho, reconoció que ocasionalmente se la remueve para facilitar la respiración.

“Como uno está respirando de su propio aire, lo que hago es que de vez en cuando me la bajo por cinco o 10 minutos para respirar por la nariz. Tengo como dos o tres reusables, así que las lavo frecuentemente para volver a usarlas”, dijo.

Una vez en el avión, a los pasajeros le entregan una bolsa con una botella de agua además de unas galletas.

“También nos dan unas toallas húmedas con desinfectante”, agregó. “Me permiten llevar comida o unos ‘snacks’ que compro antes de la salida”.

Aun así, Pedraza toma otras medidas de precaución para minimizar las posibilidades de contraer el coronavirus. Si arroja positivo en la prueba que se le realiza en Las Vegas, la pelea sería cancelada nuevamente y Pedraza hace lo posible por evitar que eso ocurra.

“Ha eliminado el contacto con las personas a mi alrededor y aun no dando positivo, soy agresivo con la higiene para protegerme más todavía”, reconoció.

Pedraza, por otro lado, describió como “decepcionante” las prácticas establecidas en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde.

“No hay protocolo alguno. Cuando llegamos había un área si uno desea hacerse la prueba voluntariamente, pero no había personas para atender a los que llegaban. Antes de pasar por la puerta de salida, anotaban el nombre, la dirección, un número de teléfono y para fuera. No tomaban la temperatura, no hicieron nada. Es decepcionante”, concluyó.

El combate Pedraza contra LesPierre encabezará la función que será transmitida por ESPN desde las 8:00 p.m.