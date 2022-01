El excampeón mundial José “Sniper” Pedraza superó los efectos de haber contraído la variante Ómicron del virus COVID-19 y confía que estará listo para el compromiso contra el californiano José Ramírez el 5 de marzo.

Pedraza y su círculo cercano cayeron víctimas del coronavirus en medio de las festividades navideñas. Pasaron tres semanas encerrados lidiando con la tos, congestión y dolor muscular asociados con el virus que ha reclamado las vidas de miles de personas en Puerto Rico.

“Tuve que dejar de entrenar y eso fue fatal. No me dio fuerte en el sentido que no me tumbó. Estuve dos noches con fiebre, pero no estuve de cama ni fui hospitalizado”, relató Pedraza. “Sí, nos dio a todos. A mi esposa, a mis hijos, al viejo (Luis Espada)”.

El púgil sostuvo que no pudo entrenar durante dos semanas. Eso lo obligó a solicitar a la empresa promotora Top Rank que aplazará el duelo contra Ramírez. Originalmente estuvo pautado para el 5 de febrero.

“Para esa pelea hay que ir ‘ready’. Cuando comencé a correr nuevamente, no podía por más de 20 minutos. Estaba asfixiado, con una respiración ronca. Como que faltaba el aire. Me dio mucha tos y eso me impedía entrenar porque me faltaba el aire. Tomé medicamentos para la tos. También tuve congestion y dolor de cuerpo, lo normal”, dijo.

Pedraza indicó que permaneció en su residencia en Cidra reposando.

“Ya estoy mejor. Tal vez por ser atleta me pude recuperar más rápido. Estoy haciendo mis entrenamientos normales, las carreras y mis rutinas en el gimnasio. Ya la semana que vienes comienzo las sesiones de guanteo y de pesas nuevamente”, recalcó.

El combate entre Pedraza (29-3, 14 KO) y Ramírez (26-1, 17 KO) tendrá como escenario el Save Mart Arena en Fresno, California.