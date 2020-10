El resultado de la pelea titular entre el ahora campeón indiscutido del peso ligero, Teófimo López, y Vasiliy Lomachenko ha dejado una estela de discusiones, críticas y hasta asombro entre los seguidores del boxeo.

Algunos han señalado que no están de acuerdo con la decisión del combate unificatorio de los cinturones de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo –que poseía Lomachenko– y el de la Federación Internacional de Boxeo –en manos de López– pues entienden que el ucraniano ganó.

Otros no concuerdan con las puntuaciones otorgadas, particularmente la de la jueza Julie Lederman, que vio la pelea 119-109. También están los que se sorprendieron con la victoria del peleador del estadounidense de raíces hondureñas.

PUBLICIDAD

En el caso del excampeón mundial de las 105 y 108 libras Iván Calderón, reconoció que le sorprendió que López pudo conseguir una victoria por decisión pues entendía que su oportunidad para ganar era con un nocaut. Sin embargo, puntualizó que no estaba de acuerdo con la amplitud en las tarjetas de los jueces.

“No estoy de acuerdo con la decisión amplia, pero sí puedo irme con una decisión de un 115-113 a favor de él (López). Pero no le quito méritos porque se llevó la victoria porque fue el que buscó la pelea todo el tiempo al principio, aunque al final era el que estaba yendo hacia atrás”.

Cómo Comenzó: Cómo Va: pic.twitter.com/hfi4zHLc0s — Top Rank en Español (@trboxeo) October 18, 2020

En términos parecidos se expresó el veterano entrenador José Bonilla, quien admitió no le veía oportunidad al peleador de 23 años.

“Sí. Me sorprendió. Honestamente no le veía oportunidad y menos por decisión. Si le veía una posibilidad era por nocaut. Pero, honestamente, demostró ser un boxeador completo. No dejó que Loma se le montara. Si Loma no lo sintió temprano, a lo mejor le sorprendió la velocidad y se dio cuenta, si me voy a intercambiar temprano, me puede lastimar”, dijo Bonilla.

El excampeón mundial y presidente de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, Víctor “Luvi” Calleja, no estuvo de acuerdo con la decisión, pues es de los que entiende que Lomachenko ganó. En todo caso, lo más que podía conceder era un empate. De hecho, criticó las puntuaciones de los jueces.

“Yo creo que se podía ir por Lomachenko. Él (el ucraniano) empezó un poquito tarde. El combate no fue el esperado. No cumplió las expectativas generales. Tampoco fue aburrida, pero no era lo que yo esperaba. Prevaleció el respeto y la veteranía de cada cual y de no cometer errores”, agregó Calleja.

PUBLICIDAD

En el caso del boxeador de la división súper ligera (140 libras) José “Sniper” Pedraza, también vio ganar a Lomachenko y criticó las puntuaciones pues es de los que cree que la reyerta fue “bien cerrada”.

“Las votaciones de los jueces me parecieron un poco absurdas. Sí la vi bien cerrada. La vi a favor de Loma. No vimos un Loma como normalmente lo vemos, bien imponente. En los primeros asaltos se fue mucho a boxear. No hizo mucho y creo que eso lo pudo haber perjudicado. Pero luego del round seis y siete en adelante fue totalmente diferente. Fue lo que normalmente vemos de Loma: un poco más agresivo”, apuntó Pedraza, que coincidió con Calleja en el sentido de que pudo haber sido empate.

Juan de León esperaba el resultado

Por su parte, el entrenador Juan de León dijo que no le sorprendió el resultado. Agregó que el factor edad estuvo presente.

“Había un ángulo de las cámaras en que López tapaba completo a un Lomachenko, que no se veía. Había dicho que, si llevas a Loma hacia atrás y raspas una derecha, lo puedes noquear. Si Lomachenko hubiera puesto presión desde el principio, la cosa tal vez hubiese sido diferente. Pero Loma sintió a López al principio y dijo ‘no me puedo arriesgar’. Además, el nene estableció un plan de control a Loma como antes nadie pudo hacer y Loma no pudo sacarlo mentalmente”, estipuló De León.

“A Lomachenko se le están cayendo arriba los años. La juventud prevaleció. Estoy satisfecho, contento de ver a un joven lograr hacer algo para la historia”, agregó sobre López que es el púgil más joven en unificar títulos.