Los primeros meses del año estuvieron llenos de incertidumbre para Stephanie Piñeiro.

Después de apuntarse una victoria por decisión unánime en diciembre pasado, la bayamonesa estuvo un tiempo sin saber cuándo volvería al ring, hasta que hace poco recibió una noticia que podría cambiar el rumbo de su carrera.

“Había una leve incertidumbre sobre qué estaba sucediendo con mi carrera y, cuando me enviaban fechas, las peleas se caían. Fueron unos meses medios raros, pero gracias a Dios ya tenemos esta oportunidad supergrande de frente”, confesó la peleadora a Primera Hora .

Piñeiro tendrá este viernes la oportunidad de convertirse en la campeona interina de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuando enfrente a la canadiense Marie Pier Houle en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, como parte de la cartelera “Saldando Cuentas” de Universal Promotions.

PUBLICIDAD

Por esto, lo que en un momento fueron meses de frustración se ha convertido en su mejor herramienta, ya que ha estado preparándose desde enero para su regreso al ensogado.

“Nunca dejé de entrenar mientras esperaba la llamada para una oportunidad como esta, así que fue un campamento bien largo. Por esa razón, me siento muchísima más confiada y preparada para esta pelea. Fue un campamento muy bueno, que le vino bien a mi cuerpo. Me siento más fuerte y más rápida”, aseguró.

Stephanie "La Medicina" Piñeiro ( Suministrada / Gaudier Media Communications )

Piñeiro buscará conservar su invicto (8-0, 2 KO’s) frente a Houle (11-1-2, 3 KO’s), una rival más experimentada que solo ha perdido contra la excampeona mundial Sandy Ryan y que suele pelear con agresividad de principio a fin.

Sin embargo, la puertorriqueña de 35 años entiende que la dominará con su técnica y la forma que utilizará el ring. A raíz de esto, Piñeiro está confiada de que saldrá por la puerta ancha, ya sea por nocaut o por decisión unánime si el combate llega a la distancia.

“(Houle) carece de mucha técnica y no sabe utilizar bien el ring. Esas son habilidades que yo puedo tomar a mi favor. Esa noche seré la peleadora más grande, fuerte, técnica e inteligente en el ring. Este es mi momento de demostrar que, realmente, estoy preparada para esas peleas grandes. Esa noche dejaré claro que Stephanie está ready para esos grandes escenarios”, declaró.

La púgil adelantó que, luego de ese combate, volvería al cuadrilátero en noviembre en otra cartelera de Universal Promotions que pronto será anunciada. Pero, antes de eso, tendrá este importante compromiso que no ha estado exento de controversia.

PUBLICIDAD

Y que la estelar de “Saldando Cuentas” será una pelea de exhibición entre los raperos Bryant Myers y Ovi. De hecho, durante una conferencia rumbo al evento, se formó una trifulca entre ambos que terminó con el promotor Javier Bustillo sangrando en la cabeza por un golpe con un micrófono.

Un sector ha criticado anteriormente los pleitos entre raperos o creadores de contenido, y esta ocasión no ha sido la excepción. No obstante, Piñeiro, quien ha sido parte de numerosas carteleras encabezadas por figuras polémicas como Gallo The Producer y Rey Charlie, entiende que esto ayuda a los boxeadores en ascenso.

“La verdad es que ha habido carteleras de solo boxeadores y el público no ha llegado. Las veces que han hecho carteleras con estos influencers o artistas se llenan. En mi caso, a mí me han ayudado. Mis redes sociales han crecido y he conseguido más patrocinadores. En vez de uno salir a la calle, son los patrocinadores los que te buscan porque saben que va a haber interés y tendrán mucha visibilidad. Por ese lado, yo me siento agradecida porque ellos tampoco tienen que hacer esto y nosotros salimos beneficiados. Con esto, la bolsa de todos los peleadores aumenta”, sostuvo.

“El público siempre llega por el morbo. Ojalá en un futuro yo sea o tengamos una figura que pueda llenar coliseos sin nada de esto”, abundó.

Los boletos para “Saldando Cuentas” están disponibles en Ticketera.com.