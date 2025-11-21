El fajardeño Subriel Matías arrojó positivo a ostarina, una sustancia para mejorar el rendimiento, en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés) de cara a su primera defensa del campeonato mundial superligero (140 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el británico Dalton Smith.

Según fuentes de The Ring Magazine, si el organismo despoja al boricua de su título, ordenaría una pelea por el cinturón entre Smith y el dominicano Alberto Puello. No obstante, Matías tiene la oportunidad de solicitar el análisis de su muestra B en un plazo de 10 días.

Juan Orengo, promotor de Fresh Production Boxing, informó a Primera Hora que el resultado adverso del fajardeño fue de 0.085% en la primera prueba de un control hecho el pasado 9 de noviembre y que su equipo gestionará este viernes el análisis de la muestra B.

“Hace una semana le hicieron una prueba y salió bien. Recientemente, le hicieron otra y en realidad es 0.085%. Eso no es ni un porcentaje. Se va a solicitar el frasco B. The Ring Magazine dijo que la pelea está en peligro, pero la Comisión de Boxeo es la que decide”, dijo Orengo en una entrevista telefónica con este medio.

“Ya nos comunicamos con la Comisión y el CMB. Ellos van a analizar los resultados porque es un porcentaje muy mínimo. Hay mucha posibilidad de que la pelea siga”, agregó.

De acuerdo WebMD, “la ostarina es un tipo de fármaco llamado modulador selectivo del receptor de andrógenos (SARM). No está aprobado por la FDA, pero a veces se encuentra en suplementos”.

Su función principal es estimular el crecimiento muscular y aumentar la fuerza sin afectar la próstata u otros órganos como ocurre con los esteroides anabólicos tradicionales.

Este fue el mismo fármaco al que Ryan García arrojó positivo el día antes de su sorpresivo triunfo ante Devin Haney. Fue suspendido por un año por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York.

La pelea entre Matías (23-2, 22 KO’s) y Smith (18-0, 13 KO’s) estaba programada para el 10 de enero de Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.