Bayamón. Enmarcados en peleas con el tema de la rivalidad méxico-boricua en el boxeo, Subriel Matías y Jeyvier Cintrón encabezan este sábado la cartelera Taínos vs. Aztexas en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón que le reabriría las puertas de sus carreras hacia la titularidad.

Otras tres peleas forman el cartel, todas a 10 asaltos, cada una entre boxeadores mexicanos y boricuas, se informó en conferencia de prensa celebrada en Bayamón y con la participación de los protagonistas.

No muy lejos de Bayamón y no hace tanto tiempo de este sábado, Matías perdió en junio en Manatí su primera defensa titular y defraudó a la fanaticada.

Su promotor Juan Orengo, le recordó en la conferencia de prensa cuál es la importancia del sábado al decirle directamente las siguientes palabras en su turno al micrófono: “Es el día de saber en dónde está Subriel”.

Matías (20-2, 20 KO) peleará con el mexicano Roberto Ramírez (26-3-1, 19 KO), quien dio en la conferencia la impresión de no saber muy bien el tema de la cartelera porque en su turno al micrófono dijo “esta cartelera entre haitianos y mexicanos”.

Y utilizando la técnica de pocas palabras, tanto en la conferencia como en entrevistas apartes, Matías contestó que el público verá al Subriel reencarrilado.

“Yo sé en donde estoy parado, solo que el fanático no tiene memoria. Vamos a aclarar un par de cosas el sábado”, dijo.

La pelea Matías-Ramírez será en la división superligera y protagonizará el cartel que iniciará a las 6:00 p.m.

Los boxeadores boricuas y mexicanos del cartel se reúnen para una foto. ( Xavier Araújo )

El boricua Alfredo ‘Ojo’ Santiago (15-2) enfrentará en la tercera pelea del cartel al mexicano Pedro Campa (36-3-1). Le sucederá a los combates Abimael Ortiz (10-1), de Puerto Rico, ante Kevin González (27-1-1), de México, y a la pelea que abre la cartelera entre el boricua Luis Rodríguez (13-0, 11 KO) y el mexicano Marcos Vázquez (20-1-1).

El invicto Rodríguez fue medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y estará haciendo solamente su segunda pelea en Puerto Rico. Ha hecho 12 en el exterior desde que debutó en el 2021.

Admitió que se siente extraño peleando aquí.

“No fue hasta esta semana que me di cuenta que no me tengo que montar en un avión para pelear”, dijo el peleador residente en Toa Alta, criado en Guaynabo y egresado del programa de educación física de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. “Pero no he querido ponerme cargas excesivas. La carga fue el entrenamiento. Y nos preparamos duro para el sábado”.

Jeyvier Cintrón, durante la conferencia de prensa. ( Xavier Araújo )

Por su parte, Cintrón estará haciendo su segunda pelea desde su ausencia del boxeo entre el 2019 y 2024. Peleará ante el mexicano Rashib Martínez (23-3-1).

Cintrón se emocionó en la conferencia de prensa al hablar sobre su detenida carrera, de las causas de depresión que le llevaron a apartarse del ring.

En un aparte, Cintrón dijo que su tema personal todavía le emociona porque le trae recuerdos de haber “tocado fondo” y porque le motiva superar esa etapa.

“Me da sentimientos. Cuando el ser humano toca fondo, lo que es muy difícil y no se lo deseo a nadie, y vienen estas oportunidades, uno las quiere aprovechar. Ahora estoy más preparado mentalmente más maduro, más fuerte. Van a conocer grandes cosas de mí“, dijo con un poco de acento mexicano luego de meses de entrenamientos en ese país.

Cintrón ganó su último combate. Esa pelea ocurrió en junio pasado, en la misma cartelera en que Matías perdió el título.