Manatí. Dos jóvenes boxeadores en el gimnasio del Acrópolis de este municipio se acercaron hoy a escuchar una entrevista que medios noticioso le hacían a Subriel Matías en torno a su pelea de este sábado ante el australiano Liam Paro.

Un imán humano les llevo hasta allí. Fue la figura de Matías, con quienes ambos jóvenes se identifican porque, además de ser boxeadores, también dijeron que venían de “lugares oscuros” y usan el deporte para mantenerse en la línea, como lo ha hecho Matías.

Uno de esos jóvenes, cuya identidad será protegida por ser de tan solo de 14 años, dijo que Matías es para él una motivación y ejemplo. Y dijo sentir un orgullo como manatieño por tener la visita de un campeón mundial boricua a las Atenas de Puerto Rico.

“Como soy uno de los representantes de este gimnasio y de mi pueblo, es un orgullo que él esté aquí. Me enorgullece que él esté en mi pueblo, no solamente peleando, sino alimentando a las personas, a los jóvenes, como yo, que estaba perdido y gracias al boxeo me siento reinstalado”, dijo el jovencito todavía con las vendas de boxeador en sus puños.

Matías viene de un trasfondo con situaciones legales. Recibió una herida de bala y cumplió cárcel también. Ha estado dentro del boxeo desde el 2015 y se hizo campeón en el 2023. Tiene esposa y tres hijas y es una de las principales figuras de este deporte del país en este momento.

También ha sufrido derrotas dentro del ring. Tiene un revés, inesperado éste, en el 2020. Pero cuatro peleas luego se hizo campeón mundial y se dirige este sábado a su segunda defensa.

Tiene 32 años.

El físico que presenta Subriel Matías impresionó a los chicos que hablaron para este reportaje. Consideran que tiene todo lo necesario para levantarse victorioso el sábado. ( David Villafañe )

“Admiro su trabajo y su historia de superación. Se ve que viene de momentos difíciles y ahora está brillando. Es un ejemplo a seguir. Salió de lo peor y ahora es un campeón. Influye a jóvenes como nosotros, jóvenes que se sienten mal y están motivados”, agregó el chamaco.

El otro joven, por su parte, es de 17 años y también aspira a algún día pelear a nivel profesional. Igualmente no revelaremos su identidad real.

Éste abundó sobre Matías y el ejemplo que les está enseñando.

“Desde mi perspectiva, Subriel tiene un valor tremendo. Como mi compañero, yo también estuve en un lugar bastante oscuro. Leyendo, entendiendo sobre Matías, sobre los enfrentamientos y batallas que la vida le ha dado, aprendemos que siempre hay maneras de sobresalir a pesar de los obstáculo. Que hay luz aunque el día esté oscuro. Para nosotros Subriel es como tener un ejemplo a seguir. Es campeón, humilde, respetuoso y de palabra”, dijo.

Ambos jóvenes púgiles quieren ver, por lo tanto, a un Matías triunfador el sábado en su segunda defensa titular, ésta ante el australiano Liam Paro.

Liam Paro será el retador en el pleito del sábado. ( David Villafañe )

Así lo esperan para que Matías siga dando ejemplo de superación, de cómo el deporte ayuda a los jóvenes y, por tanto, al País.

“Lo veo preparado para esta pelea. Lo veo enfocado. Lo veo poniendo todo en su País. Y se está enfrentando a alguien con hambre, que quiere el cinturón. Obviamente, como veo a Matías, no lo veo derrotado. El 15 de junio él va a demostrar que es el mejor en las 140 libras, que es él quien quiere a los mejores y que los mejores no lo quieren a él”, apreció el entrevistado.